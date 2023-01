Despedidos los dos senegaleses que trataron de auxiliar a Samuel Luiz

La empresa de maderas Puertas Betanzos, que contrató hace año y medio a Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye, los dos senegaleses que trataron de auxiliar a Samuel Luiz en la terrible paliza que acabó con su vida, despidió recientemente a los dos trabajadores. Mientras que la empresa alega que fue por razones económicas, la CIG argumenta que prescindió de los trabajadores por “coger vacaciones”.

El sindicato asegura que, esta Navidad, al saber que los operarios habían reservado billetes de avión para visitar a sus familias en Senegal, y un día antes de volar a su destino, la empresa trató de convencerles de que no disfrutasen de su derecho. Al negarse a ello, ambos “fueron despedidos ese mismo día”. “No son trabajadores que vivan en la abundancia. Llevaban meses ahorrando para el billete de avión, y con el billete comprado y las vacaciones reconocidas, les pidieron que no las cogieran”, explica a este diario Mario Maceiras, secretario comarcal de la Federación de Construcción y Madera de la CIG en A Coruña.

La empresa Puertas Betanzos alegó “causas económicas y productivas” para su despido y, en particular, necesidad de empleados “más cualificados”, según ha señalado un portavoz de la misma. Desde la empresa ciñen el despido a no ser Diack y Ndiaye “polivalentes” en el uso de las máquinas. La empresa manifestó que “estaban avisados, no fue un caso de última hora”, y mantiene que se les pagó “lo que correspondía”.

La CIG, por su parte, asegura que Puertas Betanzos contrató “de inmediato” a nuevos operarios para cubrir sus puestos y denuncia que no abonó a los trabajadores despedidos la indemnización correspondiente ni liquidación salarial. La Federación de Construcción y Madera de la CIG denuncia que ambos tuvieron “un contrato abusivo, con jornadas de hasta 10 y 11 horas diarias, por el sueldo más bajo del convenio”.

La central sindical asegura que la contratación de ambos por Puertas Betanzos había sido anunciada públicamente por el propio empresario tras el reconocimiento social a los dos hombres por su valiente y decidida acción para defender a Samuel Luiz. Por esta acción, los dos hombres recibieron permisos de residencia y trabajo.

Por todo esto, la CIG asegura que Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye entienden que su contratación fue realizada con fines publicitarios. “Los operarios, que acudieron a la CIG para hacer valer sus derechos, denuncian que su contratación fue una acción publicitaria para aprovechar la notoriedad que habían adquirido por su acción, y así presentarse falsamente como empresario modélico y aprovechar el interés mediático para dar a conocer su empresa en el plano gallego y estatal”, denuncian desde el sindicato. La vida de ambos ciudadanos cambió radicalmente tras conocerse que habían intentado salvar la vida de Samuel Luiz en la madrugada del 3 de julio de 2021, arriesgando con ello su propia integridad.

El propietario de Puertas Betanzos ofreció trabajo a ambos nada más conocer su implicación en los hechos. La Comisión de Honores del Concello les concedió por ello la distinción de Hijos Adoptivos de la ciudad, con el argumento de que sus intentos por salvarle la vida a Samuel, aunque finalmente no pudiese evitarse la desgracia, son un “motivo de orgullo” para toda la ciudadanía