Cuatro personas han sido detenidas en la Costal del Sol por presuntamente distribuir ilegalmente contenidos audiovisuales a más de 500.000 usuarios en varios países europeos. Según la Policía Nacional, los arrestos se han llevado a cabo en Benahavís (2), Mijas y Benalmádena y en los registros los agentes desconectaron 10 paneles de administración conectados a 32 servidores ubicados en Francia, Países Bajos y España donde se alojaban los contenidos ilegales de televisión. Los implicados se valían de varias páginas web para publicitar paquetes de suscripción compuestos por más de 2.600 canales de televisión y 23.000 películas y series, contando además con más de 95 revendedores ubicados en España, Reino Unido, Malta, Portugal, Chipre y Grecia.

Los investigadores estiman que los beneficios obtenidos ascendían a unos tres millones de euros anuales que blanqueaban adquiriendo bienes muebles e inmuebles de lujo en la provincia de Málaga y desviando fondos desde sociedades españolas a cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales. Se han intervenido abundante material informático, 2.800 euros en efectivo y dos vehículos de alta gama valorados en 180.000 euros.

Actividad desde 2012

La investigación se inició en el año 2020 gracias a una denuncia presentada por los responsables de Alliance for Creativity and Entertainment, una coalición de empresas cuya finalidad es combatir la piratería online. Las primeras gestiones policiales constataron la existencia de una organización que estaría comercializando y distribuyendo, desde 2012 de forma masiva y fraudulenta a través de distintas sociedades, contenidos de diferentes plataformas televisivas de pago. "Se valían de varias webs para publicitar la promoción y venta de suscripciones de listados ordenados de canales de televisión y descodificado res que, a través de unas claves y contraseñas, permitían visionar los canales y contenidos pertenecientes a diferentes plataformas de televisión de pago", han explicado.

La investigación ha permitido bloquear ocho cuentas bancarias e intervenir numeroso material informático, documentación, 2.800 euros en efectivo y dos vehículos de alta gama valorados en 180.000 euros. Además de los cuatro detenidos, una quinta persona de Mijas está siendo investigada , si bien continúan las gestiones para identificar a más posibles implicados en otros países.