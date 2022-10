El hotel Agalia, en Murcia, acogerá este miércoles, día 26, la Jornada de prevención del suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organizada por Csif con la colaboración de Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional. Una de las ponencias de la jornada la impartirá Laura González López, vocal en el Consejo de la Policía y secretaria de Riesgos Laborales e Igualdad de Jupol, que hablará sobre cómo prevenir que policías se quiten la vida.

¿Cree que aún existe un tabú a la hora de hablar de suicidio policial?

Pues de un tiempo a esta parte parece que ya se oye más, se dice y se habla más de ello. Además, en la Policía Nacional hoy es una realidad la existencia de un plan de salud mental y prevención de la conducta suicida: gracias a ello, muchos policías pueden ser atendidos por personal especialista. La creación de este plan era una de las líneas rojas de reivindicación de Jupol, y en el año 2020 fue una realidad su implementación. Estamos muy orgullosos del logro; no obstante, desde nuestro sindicato tenemos a disposición también un recurso de ayuda psicológica 24 horas, denominado SOS Jupol, que en el último año atendió más de 500 consultas con compañeros.

Se habla mucho de salud mental últimamente, pero no de colectivos concretos. ¿Qué características tienen los policías, que pueden hacerlos vulnerables ante una situación así?

Estamos ante una profesión con un alto grado emocional y de estrés laboral: el portar un arma de fuego, el tipo de turnos de trabajo, la dificultad de conciliación familiar, la responsabilidad del trabajo policial... Son factores que influyen en la vulnerabilidad. Pero todo ello no es causa única de los problemas de salud mental, porque luego nos encontramos ante perfiles de personalidad concretos y situaciones personales que influyen también.

Con las cifras en la mano, media docena de agentes destinados en Murcia se han quitado la vida desde 2016. ¿Qué es lo que más urge hacer para lograr que esta cifra sea cero?

La cifra cero... ojalá pudiésemos. No podemos meternos en la cabeza de nadie, pero sí trabajar las situaciones vividas en las intervenciones y hacer autocuidado emocional. No podemos meternos en la cabeza de las personas e impedir que un agente se quite la vida, pero sí es importante hacer una concienciación del autocuidado emocional y trabajar las situaciones vividas en las intervenciones.

¿Cree que pueden estar de servicio policías con graves trastornos psicosociológicos?

La Policía no sólo tiene puestos operativos: hay puestos de gestión que no requieren intervenciones de estrés. Quien determinará si es adecuado que un policía con algún trastorno esté prestando servicio, y en que puesto, son los facultativos y los psicólogos. Actualmente en la Policía Nacional existe la posibilidad de solicitar adaptaciones a puesto de trabajo. De hecho, desde Jupol hemos conseguido que varios compañeros se les adapte el puesto de trabajo en base a sus circunstancias psicofísicas: nos llena de orgullo haberlos ayudado a conseguir un bienestar laboral en base a sus circunstancias.

¿Pueden hacer algo las administraciones para trata de atajar el suicidio policial?

Poner los recursos y todas las acciones preventivas posibles para prevenir las posibles conductas suicidas. La Policía Nacional debe aumentar el número de psicólogos que existen en la actualidad. Hay zonas del territorio nacional en las que agentes, para ser atendidos por un psicólogo del cuerpo, deben desplazarse a otras provincias. Desde Jupol pedimos psicólogos en todas las Jefaturas, los suficientes para realizar las acciones preventivas y de intervención psicológica con los policías nacionales.

Y nosotros, como sociedad, ¿qué está en nuestra mano para ayudar al día a día de la salud mental de nuestros policías?

Es importante, cuando se tiene a un policía delante, saber que es un trabajador que cumple su labor, una persona de carne y hueso, como un enfermero, un dependiente o cualquier profesional. Saber que el trabajo que se realiza es de un alto grado de responsabilidad y que tiene que llevarse a cuestas todos los días. El policial es uno de los colectivos que más trabaja socialmente con ayuda humanitaria.

El contacto con asesinos, violadores, narcotraficantes... es una rutina para muchos policías, pero, ¿llega a mermar la integridad psicológica el trabajar con personas así?

Diría que lo que afecta a la integridad psicológica es el tipo de trabajo que se realiza, las actuaciones policiales, y no sólo con este tipo de personas, sino que hay policías que trabajan directamente con víctimas de violencia de genero, trata de personas, maltrato infantil... y que también afectan esas actuaciones policiales. Lo positivo es que, en ciertos grupos operativos, se tiene en cuenta el trabajo delicado que desempeñan, y hay acciones de prevención reflejadas en el Plan de Salud Mental de la Policía Nacional.

¿Y las familias?

Depende. Muchas piensan si te pasará algo estando de servicio. Pero se acaban acostumbrando, porque no queda otra.