Semana Negra: El comisario que cantaba con una chuletilla

La toma de posesión del cargo de un jefe de la Policía Nacional suele ser un acto institucional bastante rígido, que no da pie a muchas anécdotas. Pero la de José Luis Santafé fue un poco diferente. Quizá porque se trata de un profesional que ha desarrollado casi toda su carrera en Balears, por lo que el acto del martes en Palma parecía más una reunión de viejos amigos. Empezando por la delegada del Gobierno, Aina Calvo, que se equivocó de atril y tuvo que cruzar a paso ligero el escenario con una sonrisa, y que se refirió a Santafé como «nuestro querido comisario». Hasta el director general de la Policía, que dio un excelente discurso (aunque excesivamente largo, alguien tenía que decirlo) trufado de citas literarias. Pasando por la madre del nuevo jefe superior, que no pudo reprimir el grito de ¡guapo! en el momento en que recogía el bastón de mando. Y no era la primera vez que lo hacía, no hay como el amor de una madre. O el momento en el que sonó el himno de la Policía Nacional, que tiene un texto larguísimo que casi nadie, ni el mismísimo director general, se sabía. Santafé lo cantó, aunque tuvo echar mano disimuladamente de una chuletilla. También fue una excelente ocasión para volver a ver a viejos camaradas que se han jubilado o han cambiado de destino.

Comida homenaje al exjefe de Salvamento Marítimo de Palma Y otro que empieza una nueva etapa. Miguel Félix Chicón, que ha dirigido el Centro de Salvamento Marítimo de Palma durante los últimos 26 años, sigue acumulando homenajes y reconocimientos. Hace pocos días recibió una metopa del Club de Mar como agradecimiento por su dedicación durante estos años, y el martes tuvo una comida de despedida en el restaurante Can Juanito de Palma, a la que asistieron una treintena de profesionales de los equipos de salvamento y Capitanía Marítima, tanto en activo como jubilados. Y no va a ser el último reconocimiento que reciba. Como no empiece a controlarse, con tanto ágape va a empezar la temporada de excursiones por la montaña en un estado de forma lamentable. Cuidado con los falsos encuestadores del Ayuntamiento de Capdepera Un grupo de delincuentes está actuando en Capdepera haciéndose pasar por encuestadores del Ayuntamiento. Según ha explicado el consistorio, preguntan a los ciudadanos cuánta gente vive en su domicilio y a qué horas están en casa, aparentemente con la intención de obtener información para poder cometer robos tranquilamente. El Ayuntamiento señala que no está llevando a cabo ninguna encuesta, ni presencial ni telefónica y pide a sus vecinos que extremen las precauciones. Un excursionista herido y muy desagradecido en Escorca El viernes, casi de noche, un excursionista pidió ayuda a los servicios de emergencias porque había sufrido una importante herida en un dedo cuando estaba con su mujer y su hija en la zona del Puig Tomir, en Escorca. Los efectivos consiguieron localizarlo en poco tiempo, le limpiaron la herida y le pusieron un vendaje compresivo para cortar la hemorragia. Le recomendaron que acudiera a un centro médico, porque precisaba algún punto de sutura. El hombre exigió entonces que le dieran un calmante y cuando le explicaron que no podían dárselo, se enfadó y se marchó sin dar siquiera las gracias por la atención recibida.