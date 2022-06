El 092 no encargó ningún servicio urgente al coche patrulla accidentado en el Passeig Sagrera

¿A qué urgencia se dirigía el coche patrulla que en la madrugada del jueves atropelló a tres personas en el Passeig Sagrera? «No podemos decirlo, está pendiente de investigación», fue la respuesta ayer de las responsables de la Policía Local de Palma. A pesar de ello, DIARIO DE MALLORCA ha confirmado que no era ningún servicio encargado por la central del 092. Se debería tratar entonces de un requerimiento recibido directamente de un ciudadano.

La teniente de alcalde de Seguretat Ciutadana de Palma, Joana Adrover, y la comisaria Antonia Barceló ofrecieron ayer una rueda de prensa para explicar una serie de «hechos objetivos» constatados por los investigadores tras el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona tras el accidente provocado por un coche patrulla de la Policía Local, que en la madrugada del jueves perdió el control en el Passeig Mallorca y arrolló a tres personas en una zona peatonal, con el resultado de un muerto y dos heridos graves.

La primera de estas conclusiones es que en el vehículo accidentado no encontraron ninguna botella de alcohol, como había indicado un testigo a IB3. «Lo único que había era un termo azul corporativo que los agentes utilizan para llevar agua o alimentos», explicó Joana Adrover. La responsable policial recordó que el conductor del coche, un agente experimentado con más de diez años de servicio, fue sometido a un test de alcoholemia, y dio un resultado de 0,0.

La segunda aseveración se refiere a que el vehículo llevaba encendidas las sirenas y los dispositivos luminosos de emergencia, lo que contradice el testimonio de otros testigos.

La tercera conclusión extraída hasta ahora por los investigadores es que en ningún momento se alteró la escena del accidente hasta que finalizó la inspección ocular, que incluyó un detenido reportaje fotográfico, por parte de otras unidades policiales que se desplazaron al lugar inmediatamente después del siniestro.

Por último, la teniente de alcalde y la comisaria aseguraron que el vehículo accidentado se encontraba en perfectas condiciones técnicas. De hecho, el coche tenía menos de dos años de antigüedad, ya que formaba parte de un lote que fue presentado en septiembre de 2020.

En este punto, las incógnitas que se mantienen sobre el siniestro son a qué velocidad circulaba el coche patrulla, y a qué urgencia se dirigía.

Las responsables de la Policía Local no respondieron ayer a estas cuestiones. El coche patrulla procedía de la avenida Antoni Maura, desde donde se había introducido en el Passeig Sagrera y se disponía a incorporarse al Paseo Marítimo. Para ello tenía que efectuar un giro de 90 grados. Sin embargo el conductor perdió el control en esta curva, siguió recto y se deslizó cerca de veinte metros por una zona peatonal, donde arrolló a las tres víctimas antes de estrellarse contra un banco de piedra.

Los investigadores tienen que analizar las marcas en el asfalto y otros indicios para calcular la velocidad a la que circulaba el coche.

La otra incógnita que se mantiene es a qué urgencia se dirigía la patrulla. Las dos responsables policiales comentaron que se han entrevistado con los dos agentes que iban en el vehículo, pero se negaron a confirmar cuál era la emergencia a la que pretendían responder. «El vehículo iba a un servicio de emergencia tras ser movilizado por un requerimiento, pero no podemos avanzar el contenido de esta emergencia. Está pendiente de la investigación».

La central del 092, la sala de emergencias de la Policía Local de Palma, no había encargado ningún servicio a la patrulla. De manera que la urgencia respondería a un requerimiento hecho directamente por un particular. Pero dos días después del accidente, este extremo no ha sido aclarado.