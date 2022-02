La fiscalía solicita una condena de ocho años de prisión para un hombre acusado de acuchillar a otro, sin motivo aparente, en un bar de la zona de Sindicat, en Palma. La víctima, de 24 años, recibió una puñalada que le entró por el hombro y le salió por la axila, por la que precisó asistencia médica y padece secuelas. Antes de huir, el acusado intimidó con el arma a un amigo del perjudicado. La Audiencia Provincial de Palma ha señalado una vista previa del juicio para la semana próxima.

Los hechos, según relata el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron hacia las ocho de la tarde del 23 de mayo de 2021 en un bar de la calle Ferreria. El procesado mantuvo una breve conversación con otro cliente del local, a quien le preguntó si no lo reconocía. El joven le dijo que no y no le hizo más caso.

Poco después, el sospechoso sacó un cuchillo de 25 centímetros de hoja que llevaba guardado en el pantalón y se abalanzó contra el joven. Trató de asestarle una puñalada en el pecho, pero la víctima logró esquivarla. Sin embargo, el arma le atravesó el hombro y le causó graves lesiones. El agresor, antes de marcharse, esgrimió el cuchillo ante un amigo del perjudicado y le amenazó.

La víctima tuvo que recibir asistencia médica y tardó tres semanas en recuperarse. Como secuela le quedó una cicatriz.

El agresor, ecuatoriano de 43 años, fue detenido por la Policía Nacional el 14 de junio y desde entonces permanece en prisión provisional. Tiene en su haber un abultado historial de condenas por delitos de lesiones, resistencia, receptación, hurto, violencia doméstica y quebrantamiento de condena, según refleja la fiscalía. Además de la condena de ocho años de cárcel, el ministerio público solicita que indemnice a la víctima con 1.600 euros.