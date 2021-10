Semana negra | Semana de homenajes a Ángel García

El que fue durante más de doce años jefe de prensa de la Policía Local de Palma, el oficial Ángel García, no tuvo el reconocimiento que se merecía cuando se jubiló el verano pasado a causa de las restricciones impuestas por la pandemia. Pero más vale tarde que nunca. El pasado lunes la prefectura de la Policía organizó un encuentro en un bar cerca del cuartel de Sant Ferran, con la presencia del jefe, José Luis Carque; la regidora de Seguretat, Joana Maria Adrover; el actual equipo de prensa, formado por Joan Lluís Sánchez y Pep González; y representantes de los medios de comunicación, que en definitiva somos los que le hemos dado mala vida a Ángel durante todos estos años. El exoficial, que no parece echarnos mucho de menos, dedica su tiempo a cultivar el cuerpo y la mente, con el deporte y las clases en la universidad. Dos días después volvió a reunirse a manteles con varios excompañeros con los que mantiene una especial amistad, y que le obsequiaron con una botella de cava del bueno. Y esto parece que no ha acabado.

Una disputa de pareja desde Foners a la calle Manacor

La Policía Local de Palma recibió hace unos días unos avisos sobre una violenta discusión de pareja en plena calle, en la zona de Foners. Según las primeras llamadas al 092, una mujer caminaba mientras un individuo la seguía y la increpaba a gritos. Nuevas llamadas a la central de la Policía permitieron seguir su itinerario, aunque esta vez los testigos relataron que era la mujer la que gritaba al hombre, que seguía caminando. Cuando una patrulla policial les encontró, ya estaban en la calle Manacor, sentados tranquilamente juntos en una parada de autobús, y nadie gritaba a nadie. Pero como su descripción cuadraba con la que habían aportado los testigos, los agentes les identificaron. Comprobaron entonces que el hombre tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a ella, por lo que fue inmediatamente detenido.

Problemas para guardar tanta marihuana intervenida

El pasado lunes la Policía Nacional y la Policía Local de Palma realizaron la mayor intervención de marihuana del año al desmantelar un centro de producción y almacenamiento en una finca de Sant Jordi. El caso es que las 1.100 plantas y 150 kilos de cogollos han supuesto un problema logístico. No caben en el almacén de la Delegación de Sanidad donde se envía normalmente la droga intervenida, por lo que se guardan en unas dependencias ultrasecretas custodiadas por la Policía.

Una semana normal de la Policía Local de Alcúdia

Tres peleas, tres conductores positivos en alcoholemia, varios casos de gamberrismo, accidentes de tráfico, unas puñaladas, un borracho que trata de entrar en una casa que no era la suya, un intento de suicidio, y una oveja suelta por la carretera... Un fin de semana normal de la Policía Local de Alcúdia.