El dueño de las casas ilegales de Son Olivaret, implicado en narcotráfico

Este empresario, que explota un negocio en Palma de alquiler náutico, está en estos momentos investigado por la Policía y por la Guardia Civil. Fue la Policía la que le detuvo por el delito urbanístico, pero ahora ha sido la Guardia Civil la que ha dirigido esta investigación por tráfico de drogas. Además de todo ello, Hacienda también está comprobando los negocios de este sospechoso, ya que se quiere averiguar de dónde obtuvo los ingresos económicos para financiar la construcción de estas tres viviendas de lujo, que fueron levantadas en un terreno rústico, sin ningún tipo de autorización, según han constatado ya los investigadores. Los inspectores dudan de que los beneficios por la explotación de un negocio náutico sean suficientes para financiar estas obras. Los investigadores comprobaron además que las casas carecían de una instalación eléctrica legal. Solo se localizó un único contador, por lo que una casa daba energía al resto de viviendas. Uno de los inquilinos que vivió en una de estas casas abonaba facturas de casi mil euros mensuales de electricidad, cuando apenas estaba en su vivienda.

En esta operación realizada por la Guardia Civil en es Pil·larí no fue el único detenido. Fueron cinco las personas arrestadas. Todos ellos alegaron que el cultivo que realizaban era legal, ya que estaba dedicado al cáñamo industrial. No obstante, los investigadores no aceptaron esta versión, puesto que los sospechosos no habían solicitado ninguna autorización.

Las plantas localizadas pesaban un total de 660 kilos y los investigadores están convencidos que se cultivaban para su posterior venta, con la que habrían obtenido elevados beneficios.

Antes de actuar los investigadores fueron recabando pruebas, y las sospechas apuntaban a que se estaba comercializando marihuana entre determinados comercios de la Platja de Palma. La Guardia Civil solicitó autorización para entrar en la finca y una vez dentro se localizó la plantación, así como sustancias para acelerar el crecimiento.