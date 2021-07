Semana negra | «Las cárceles en España no son divertidas»

Tras la muerte de un joven turista holandés a consecuencia de la paliza que recibió a manos de un grupo de compatriotas en la Playa de Palma y la posterior huida a su país de los agresores se ha abierto un debate público en Países Bajos sobre la conveniencia o no de extraditar a los acusados. Los abogados de los sospechosos han dejado ya clara su oposición a su traslado a España. Y entre ellos destaca Martel Vink, que en declaraciones al diario De Limburger se cubría de gloria con la frase: «La cárcel en España no es divertida». Como si en Holanda los centros penitenciarios fueran parques acuáticos. El ministro de Protección Legal holandés Sander Dekker tardó poco en contestarle: «Claro que las cárceles no son divertidas, para eso es exactamente una condena de prisión. Si una pena de cárcel en Holanda es muy agradable y relajante es que algo estamos haciendo mal». Por cierto, De Limburger ilustraba su información con una foto del centro penitenciario Can Brians 2, donde estuvieron presos varios de los políticos catalanes implicados en el «procés». Se ve que la tenían a mano.