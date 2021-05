Un falso agente inmobiliario se ofrecía a mediar en alquileres de inmuebles en Palma. Tras acordar con el potencial inquilino le abonara una suma en concepto de reserva de un arrendamiento, este nunca se materializaba. El timador utilizaba todo tipo de excusas y pretextos para no devolver el dinero que le habían abonado y dar largas. La Policía Nacional ha detenido a este hombre de 55 años por un presunto delito de estafa.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de unos afectados que habían contactado con este individuo a través de un conocido portal de internet dedicado a la vivienda. Una persona indicaba que alquilaba un inmueble en Palma. El potencial inquilino mostró su interés y el agente acordó una cita para visitar la vivienda antes de formalizar el arrendamiento.

Este intermediario se presentaba como agente de una conocida inmobiliaria de Palma. Para darle más verosimilitud al fraude, el estafador convenció a los propietarios de la vivienda para estuvieran presentes durante la visita del futuro inquilino.

Después de la visita, el arrendatario mostró un interés inequívoco en alquilar dicha vivienda. A partir de este instante, el supuesto agente inmobiliario les exigía que depositaran una suma en concepto de reserva. Esta señal se debía abonar en metálico y, para acreditarlo, expedía una suerte de recibo escrito a mano.

Después de esperar un tiempo prudencial y ante la ausencia de noticias del agente, los inquilinos le preguntaron a este sujeto por el estado de su arrendamiento. El estafador les daba toda suerte de largas y excusas. Finalmente, este individuo aludía a un supuesto desinterés por parte de los propietarios en alquilárselo a ellos. Pese a ello, no les devolvía el dinero que habían aportado las víctimas en concepto de señal.

Investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. Los funcionarios constataron que los propietarios de la vivienda en ningún caso descartaron el alquiler a estas personas. Tampoco habían recibido dinero alguno por parte de los inquilinos ni del supuesto agente.

Las posteriores pesquisas sirvieron para determinar que este supuesto agente inmobiliario no era tal. No trabajaba para la inmobiliaria que decía ni tenía subscrito contrato alguno con esta sociedad mercantil. Eso sí, el estafador conocía el sector de primera mano, ya que durante un tiempo actuó por libre como intermediario para formalizar contratos de arrendamiento dentro de la legalidad. Algo que no había hecho en este caso.

A raíz de estas indagaciones, los investigadores de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito de estafa. Al menos se ha detectado la existencia de un fraude. No se descarta que haya cometido muchos más. Por este motivo la investigación continúa abierta.