Dos trabajadores han resultado heridos en la mañana de este martes tras caerse del andamio en una obra en Algaida. Una de las víctimas ha sufrido la fractura de una pierna tras precipitarse desde una altura de unos dos metros. Los afectados han sido trasladados a un centro sanitario. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las ocho y media de la mañana en la calle Migdia de Algaida. Dos trabajadores se han precipitado al vacío desde una altura de dos metros al caerse de un andamio. Los operarios se encargaban en ese momento del derrumbe de una vivienda antigua.

Bombers de Mallorca han sido activados para acudir al lugar del siniestro. No obstante, el sargento y un técnico han sido los únicos que han acudido a la obra. La presencia de la dotación no era necesaria, al no requerir el apuntalamiento de las paredes. También se ha dado aviso al arquitecto de la obra para que haga una valoración técnica del estado de la edificación.

Las asistencias sanitarias han atendido a los dos trabajadores heridos. Uno de ellos presentaba una fractura en una pierna y el otro diversos traumatismos. Ambos han sido trasladados a un centro hospitalario. También han acudido efectivos de la Policía Local de Algaida y de la Guardia Civil. Estos últimos han abierto una investigación par reconstruir cómo se había producido el accidente laboral. La calle Migdia de Algaida ha quedado cortada al tráfico mientras prosiguen las pesquisas en torno al siniestro.