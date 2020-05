Detenido un exedil del PP en Vizcaya por intentar agredir a un ertzaina

Fran Gárate, exconcejal del PP en Durango (Vizcaya), ha sido detenido por la Ertzaintza tras intentar agredir a unos agentes, según ha informado a la Agencia Efe un portavoz del departamento de Seguridad este viernes, mientras que el implicado ha negado esta versión y ha atribuido el incidente a una represalia por su ideología.

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho y diez de la tarde de este jueves en la avenida Montevideo de Durango, cuando los agentes fueron avisados de que un hombre estaba sacando fotografías a varios vecinos que se encontraban en una terraza.

Tras acudir una patrulla al lugar, los agentes hablaron con el hombre, Fran Garate y, en un momento, éste "se puso nervioso e intentó agredir a uno de los ertzainas", por lo que fue advertido de que sería detenido por atentado a la autoridad. Aunque en principio se resistió, finalmente fue arrestado, según la misma fuente.

Por su parte, Fran Gárate ha relatado a la Agencia Efe que, antes de que se personaran los ertzainas, hizo un gesto de recriminación a un grupo de personas que ocupaban una mesa en una terraza y que no guardaban la distancia de seguridad.

Tras esta advertencia, Gárate ha dicho que sacó su teléfono móvil y simuló que grabara la escena, por lo que fue insultado por las personas que se encontraban en la terraza.

Al de poco tiempo, ha asegurado que acudieron varios ertzainas le esposaron y le llevaron a dependencias policiales, donde ha afirmado que permaneció hasta las dos de la madrugada.

El exedil, que ha atribuido el incidente a una represalia por su ideología política, ha manifestado que en ningún momento intentó agredir a los agentes. "Yo me sentía en una situación muy injusta. Me pareció todo fatal; en lugar de decir a la gente que respete las distancias, me esposaron y me tiraron al suelo", ha censurado.