Asesores de lujo para la serie 'La Caza'

El pasado martes comenzó en Valldemossa el rodaje de la serie de televisión La Caza. Tramuntana. La serie recrea la investigación de un crimen en una localidad de la Serra de Mallorca por parte de un equipo de guardias civiles, representados por los actores Megan Montaner y Alain Hernández. Y para cuidar el menor detalle la serie cuenta con la colaboración de dos asesores de lujo, el cabo Francisco Molina y el agente Antonio Montalvo, los encargados de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de Balears. Molina y Montalvo facilitaron el material que los responsables de la serie habían solicitado a la Guardia Civil, como los carteles e incluso la bandera, para recrear un cuartel en una casa de la plaza Bartomeu Estaràs de Valldemossa. También entregaron unos carteles y folletos para ambientar el interior de la oficina. Los dos guardias revisaron el uniforme de los actores que representan a los agentes, y se aseguraron que llevaran la pistola y la gorra debidamente colocada, como se enseña en la academia. Los productores tienen un coche rotulado como un vehículo patrulla de la Guardia Civil, pero también cuentan con un coche oficial que la Benemérita les cede ocasionalmente. Durante la grabación del martes, los dos asesores tuvieron que explicar a los actores cómo se ponía en marcha la sirena del vehículo, porque no se aclaraban.



Alertas en los cajeros

La asociación SOS Desaparecidos ha llegado a un acuerdo con la red privada de cajeros automáticos Euronet, que permitirá que unos 3.000 cajeros repartidos por toda Europa difundan alertas de personas desaparecidas. Una de las primeras que se han incluido en esta iniciativa es Malén Ortiz, que fue vista por última vez el 2 de diciembre de 2013 en Calvià, cuando tenía 15 años. En la actualidad tiene 21.



Problema de agendas



El pasado viernes se celebró en la Audiencia de Palma una vista previa por la presunta estafa protatonizada por una pareja residente en Calvià que se autoproclamaban Príncipes de Hohenlohe. Pese a que el fiscal no acusa porque no ve pruebas de criminalidad, hay una veintena de letrados como acusación particular, en representación de los más de 30 afectados que están personados. Como el viernes no se llegó a un acuerdo, el tribunal decidió que se celebrará el juicio en junio. El problema va a ser cuadrar las agendas de todos los abogados representados.