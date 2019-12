"Cuando me encontré los animales despedazados me quedé en shock"

Una oveja grande, otras tres pequeñas y cuatro o cinco gallinas. Despedazadas y colgadas de los árboles. Este panorama se encontró una vecina de Santa Eugènia el pasado día 12 en un bosque cerca de su casa, al parecer restos de un ritual satánico. La mujer explica que nunca había visto nada semejante. "Era algo dantesco, cuando lo vi me quedé en shock".

Cati, que vive en una casa en la zona de ses Coves, cerca de Santa Eugènia, explica que los hechos ocurrieron entre las diez y media y las once y media de la noche del pasado día 11. Aunque ni ella ni sus vecinos vieron nada extraño, sabe que fue entonces porque sus perros ladraron mucho, algo fuera de lo común.

Al día siguiente encontró los restos del supuesto ritual en un bosque a unos quinientos metros de mi casa. "Al principio me pensaba que alguien había dejado basura, así que me acerque para quitarlo. Entonces me encontré con los animales, algunos decapitados, otros descuartizados y destripados, colgados de los árboles".

La vecina de Santa Eugènia explica que nunca había visto nada parecido. "No es como cuando ves un animal que han atropellado, era algo muy horrible".

Los vecinos del llogaret avisaron a la Policía Local, que tomó fotos para hacer un informe. Al día siguiente, cuando se disponía a retirar los restos con su marido, encontró que ya lo habían limpiado. "Debieron ir personal del Ayuntamiento", comenta.

Este martes por la mañana han acudido al lugar agentes de la Guardia Civil, que han tomado declaración a los testigos e investigan lo ocurrido. Pese a que ella no tenía conocimiento de que hubiera ocurrido algo similar, en el pueblo le han comentado que hace unos años ya aparecieron restos parecidos en otra finca.