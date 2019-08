Hallan el cadáver de un hombre de 68 años tras precipitarse desde un segundo piso en Palma

Un hombre de 68 años ha muerto a primera hora de esta mañana después de precipitarse de un segundo piso en Palma. La víctima ha fallecido en el acto tras una caída de diez metros junto a la piscina. Las primeras hipótesis apuntan a que se habría suicidado, ya que hallaron una carta en el inmueble en la que supuestamente anunciaba sus intenciones.

Los hechos han ocurrido sobre las siete y media de la mañana en un inmueble situado en el número 3 de la calle Almirall Cervera de Palma. Un hombre de 68 años, que residía en el segundo piso, se ha precipitado por la ventana y ha fallecido en el acto.

Un dispositivo de emergencias se ha activado de inmediato en torno a lugar donde había sido encontrada la víctima. Las asistencias sanitarias del Ib-salut no han podido hacer nada por su vida y han certificado su defunción. También se han desplazado agentes de la Policía Nacional para tratar de esclarecer las causas de su muerte.

Al no poder acceder al domicilio, los policías han pedido la asistencia de los bomberos. Una dotación de Bombers de Palma se ha encargado de forzar la puerta de la vivienda. En el interior, sobre una mesa, han encontrado una carta de despedida en la que, supuestamente, anunciaba sus intenciones de acabar con su vida. A su lado había colocado las escrituras de la vivienda.

En un primer momento se ha dudado si la muerte había tenido un origen accidental. Al parecer, el hombre tenía por costumbre asomarse a la ventana para furmar con medio cuerpo fuera. "Hace unos días le vi fumando con las piernas colgando por fuera de la ventana. No me atreví a decirle nada no fuera que se asustara y se cayera", ha apuntado un empleado de un hotel cercano.

Investigadores del Grupo de Homicidios se han encargado del caso. Tambien han acudido efectivos de la Policía Científica. El óbito se ha comunicado al Juzgado de Instrucción número siete, que se encontraba a esa hora en funciones de guardia. El furgón de los servicios funerarios ha trasladado el cuerpo al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que le sea practicada la autopsia.