Un hombre herido al ser agredido con una catana en Palma

Un hombre de 33 años resultó herido ayer por la tarde al ser agredido con una catana en una pierna en Palma. El perjudicado, que sufrió un aparatoso corte que le hizo sangrar de forma abundante, fue evacuado en ambulancia al hospital de Son Espases. De allí, posteriormente lo derivaron al hospital de Son Llàtzer. Según fuentes cercanas al caso, la víctima se encuentra fuera de peligro y ya ha recibido el alta. El equipo médico que le ha atendido le ha tenido que dar muchos puntos de sutura.

La agresión con la espada japonesa se produjo después de que el afectado y el atacante mantuvieran una acalorada discusión por la venta de un vehículo en las inmediaciones del polígono de Can Valero.

La Policía Nacional investiga lo sucedido. El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo del caso y está practicando diligencias para tratar de localizar al agresor y proceder a su arresto.

Los hechos tuvieron lugar ayer, aproximadamente a las ocho y media de la tarde, en la confluencia del Camí de Jesús con el Camí dels Reis, detrás de una gasolinera. Los dos hombres habían quedado allí por un problema en la venta de un coche. Empezaron a hablar y la conversación fue subiendo de tono al no llegar a un acuerdo. Ambos discutieron de forma acalorada y finalmente, el vendedor del vehículo, se dirigió a su automóvil de donde sacó una catana. El sospechoso esgrimió el arma blanca frente a su oponente.

El perjudicado, el comprador, cayó al suelo y desde allí trató de protegerse pataleando. Al interponer una de sus piernas por delante para defenderse del ataque con la espada japonesa, fue alcanzado en la extremidad. Sufrió un aparatoso corte y empezó a sangrar mucho.

Rápidamente, se movilizaron los servicios sanitarios y las patrullas de la Policía Nacional. El herido fue atendido en el lugar y luego lo trasladaron en ambulancia al hospital. Mientras, los agentes empezaron a realizar indagaciones, ya que el sospechoso se dio a la fuga.

El Grupo de Homicidios ha asumido el caso. La disputa se produjo por los papeles del coche porque no se había cambiado la titularidad del vehículo. Según fuentes cercanas, el automóvil había sido vendido al joven perjudicado. La grúa retiró el coche y el afectado, al ir a recogerlo, no pudo llevárselo porque le comunicaron que el vehículo no estaba a su nombre. Según parece, aún no se había realizado el cambio de titular. Por este motivo, comprador y vendedor quedaron en verse ayer tarde en las cercanías del polígono de Can Valero, en Palma. Una vez allí, ambos discutieron y el joven comprador resultó herido al ser atacado con una catana en plena calle.