Condenado a una multa por abusar de una menor y una mujer en la estación Intermodal de Palma

La Audiencia de Palma ha condenado hoy a un hombre de 55 años a pagar una multa de 3.200 euros por abusar sexualmente de una menor y una mujer en la estación Intermodal en la plaza de España en marzo de 2018.

El acusado ha reconocido los hechos ante el tribunal de la sección primera. La sala le ha apreciado la circunstancia atenuante de alcoholismo, ya que en el momento de los hechos se hallaba bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas, por lo que tenía afectadas sus facultades. "No me acuerdo de nada, no era consciente", ha señalado el sospechoso.

El hombre desconocía que una de las víctimas, de 15 años, era menor de edad. Primero, se acercó a ella. Se sentó a su lado en un banco de la estación Intermodal de Palma y la manoseó por sorpresa en una pierna y un pecho. La adolescente acudió al vigilante de seguridad para pedir auxilio y, en ese momento, el acusado se aproximó a otra mujer que esperaba a un autobús. De la misma manera, le tocó en la espalda y el pecho.

Tras confesar los cargos, la sala ha dictado sentencia ´in voce´ contra el encausado por dos delitos de abusos sexuales y le ha impuesto sendas penas de 18 meses de multa con una cuota diaria de tres euros, que suman 3.240 euros. El hombre, que inicialmente se enfrentaba a una petición de la fiscalía de tres años y nueve meses de prisión, se ha mostrado conforme con la condena.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de marzo de 2018, poco antes de las ocho de la tarde, cuando el sospechoso se hallaba en la estación Intermodal de Palma, situada en la plaza de España. El hombre se encontraba bebido y con sus facultades afectadas. Se sentó en un banco junto a una menor sin saber que tenía 15 años y la tocó en una pierna y un pecho.

La víctima acudió al personal de seguridad de la estación para pedir auxilio y, entonces, el encausado se aproximó a otra mujer e, igualmente, le tocó la espalda y el pecho.