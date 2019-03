El líder de los Benabad estafó a una familia que acabó desahuciada

Marcos Benabad, líder del clan que lleva su apellido y acusado de dirigir una gran red de narcotraficantes, estafó a una familia con la compra de su casa y provocó que la desahuciaran. El acusado ha reconocido hoy en la Audiencia Provincial que engañó a las víctimas, varias de ellas analfabetas, para que les vendiera su casa para levantar un edificio en el solar. A cambio, les dio 60.000 euros y les prometió un piso en la nueva finca. Benabad no solo no construyó el inmueble, sino que no pagó las cuotas de la hipoteca y provocó que la familia perdiera su vivienda y fuera desahuciada. Con un año de cárcel y 30.000 euros de indemnización ha saldado Benabad esta cuenta pendiente con la justicia.

Los hechos ocurrieron en julio de 2006, cuando Marcos Benabad logró convencer a un hombre y su familia para que le cedieran su vivienda, una planta baja en la barriada de La Soledad, en Palma. Los perjudicados se fiaron de él y le vendieron el inmueble a cambio de 60.000 euros y la promesa de recibir un piso en la nueva construcción. Benabad hipotecó entonces la finca, donde siguieron residiendo los afectados, y obtuvo un préstamo de 201.000 euros.

El acusado se quedó el dinero. Ni empezó a construir el edificio ni pagó las cuotas de la hipoteca. El banco acabó iniciando en 2012 el proceso para desahuciar a la familia por el impago. Fueron desahuciados en enero de 2015. La casa salió a subasta por 334.500 euros.

Benabad ha reconocido hoy los hechos, después de que su abogado, Bartolomé Salas, y la fiscal alcanzaran un acuerdo de conformidad. Se ha declarado autor de un delito de estafa, con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, ya que ha indemnizado a los afectados con 30.000 euros. Así, la petición inicial de la fiscalía de cinco años de prisión ha quedado en un año de cárcel, que Benabad ha aceptado. La pena queda suspendida por un plazo de tres años.

El clan de los Benabad copó los titulares de prensa en el verano de 2016 a raíz de la operación Iron Belt, una gran investigación de la Guardia Civil contra varias bandas de narcotraficantes. Hubo 94 detenidos y se incautaron 100 kilos de droga y 470.000 euros en metálico. Según los investigadores, los Benabad eran el relevo del clan de La Paca y se habían convertido en la mayor banda de traficantes de Mallorca. Marcos Benabad estuvo casi un año en prisión preventiva por narcotráfico. El caso sigue pendiente de juicio.