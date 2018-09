Seis heridos, dos de ellos graves, en la colisión de una lancha en Formentera

Dos hombres de 22 y 49 años años, uno de ellos el patrón de la embarcación, resultaron heridos de gravedad en una colisión de una lancha, la Mo'ndo, con seis personas a bordo, contra s'Illot de sa Torreta, en el islote de s'Espalmador, en Formentera. Los otros cuatro ocupantes sufrieron heridas leves.

Los pasajeros fueron rescatados y trasladados al puerto de la Savina por Salvamento Marítimo. Cuatro de ellos, con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, sufrieron policontusiones y fueron llevados al hospital de Formentera con pronóstico leve y fuern dados de alta y trasladados por Salvamento Marítimo.

Los dos heridos graves, de nacionalidad española, fueron trasladados a la Policlínica a las tres de la madrugada. Uno de los heridos, de 49 años de edad permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con traumatismo craneoencefálico y traumatismo facial severo. El otro hospitalizado, un joven de 22 años, tiene fracturas en varios huesos faciales.

Según apuntan desde Salvamento Marítimo, la colisión se produjo pasadas las once de la noche del martes cuando la embarcación se dirigía de Formentera a Eivissa. Por razones que se desconocen, la lancha, de entre diez y once metros de eslora, chocó contra el islote y a las once y cuarto la tripulación avisó a los servicios de emergencias.

Salvamento Marítimo movilizó de inmediato a su embarcación Salvamar Markab, pero mientras esta llegaba, comprobaron que muy próximo a la zona navegaba el rápido de Mediterránea Pitiusa Aires de Formentera. Advertido su capitán sobre el accidente, se dirigieron a la zona y utilizaron su embarcación auxiliar para rescatar a cinco de los seis tripulantes de la lancha siniestrada. Desde Salvamento Marítimo apuntan que el patrón decidió quedarse a bordo a pesar de encontrarse herido.

La auxiliar del Aires de Formentera trasladó a los tripulantes de la lancha hasta el puerto de la Savina. Mientras tanto, y una vez en el lugar del choque, los profesionales de Salvamento Marítimo optaron por trasladar al patrón a puerto debido a su estado.

La tripulación del Salvamar Markab decidió intentar remolcar la lancha siniestrada, pero sin éxito. Entonces, optaron por dejar la embarcación balizada en una zona alejada del tráfico, que esta época del año es especialmente denso, con centenares de embarcaciones cruzando entre las Pitiüses. La lancha presenta una avería grave en la proa, parte de la embarcación que, al parecer, chocó contra el islote. Un testigo asegura que la embarcación viajaba a "mucha velocidad" a su salida de Formentera.