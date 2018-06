Juzgan al ´Rey Chatarrero´ por incitar a atacar a policías de Palma

, campeón de España de boxeo y conocido como elun personaje televisivo que se hizo famoso a nivel nacional por varios reportajes y por el programadel canal Cuatro en el que lucha contra el maltrato animal, fue juzgado ayer enpor incitar a través de Internet ade la ciudad. García Roche, que se hizo popular en televisión por el local de boxeo que tiene en la provincia de Barcelona, llamadodonde entrena a jóvenes que viven en ambientes marginales y les inculca la disciplina del deporte, negó ayer haber efectuado cualquier comentario ofensivo contra la Policía Local de Palma.

De hecho, fue juzgado por un mensaje que presuntamente divulgó en la red social Facebook con el perfil de 'Chatarras Palace', que cuenta con un gran número de seguidores en Internet y del que el acusado era administrador, según la fiscalía. El televisivo boxeador, de 36 años, habría comentado una noticia publicada en la web de DIARIO de MALLORCA el pasado 19 de mayo de 2015 en la que aparecía un vídeo que dio pie a una condena de varios policías locales de Palma por torturas a un detenido en el cuartel de Sant Ferran. El encausado, con ánimo de alentar a la comisión de delitos de acometimiento contra la vida o la integridad física de cualquier miembro del referido cuerpo policial, según la acusación pública, divulgó este comentario en Facebook: "Mensaje para todos los que han sufrido o sufrirán abusos policiales, solo tenéis que montar guardia en comisaría donde sucedió el abuso, informarse por los gimnasios o gente que tenga amigos policías, o lo que hago yo, contratar un buen detective y ubicar a la rata. Ubicarle al llegar a casa y sacarle las tripas. Ojo por ojo, diente por diente".

La fiscal destacó ayer que el 'Rey Chatarrero' fue el autor de este mensaje. Según indicó, tuvo una gran repercusión social, ya que, pese a estar publicado durante un periodo corto de tiempo, en solo tres horas contó con 1.184 "me gusta" y 110 "comentarios" en Facebook.

La fiscal pidió ayer para el boxeador una pena de cinco meses de prisión por un delito de provocación para la comisión de delitos de atentado a agentes de la autoridad. Mientras, el abogado defensor solicitó su libre absolución y, de forma alternativa, una multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, ya que el acusado pidió disculpas en nombre de la página 'Chatarras Palace' y retiró el comentario de forma libre sin que nadie le avisara. Según su versión, fue un exabrupto, pero debe primar la libertad de expresión. El letrado indicó ayer que no quedó acreditada la autoría del mensaje, no hay dolo y hay un desestimiento voluntario al suprimir el post.

El 'Rey Chatarrero' pidió ayer disculpas ante la sala e insistió en que eliminó el mensaje de Internet. Recalcó que 'Chatarras Palace' es "un movimiento social" que lucha contra el maltrato animal. El boxeador compareció en el juicio a través de videoconferencia desde Barcelona. El acusado negó haber escrito el mensaje y alegó que eran media docena de personas los administradores del perfil de Facebook 'Chatarras Palace'. "Yo no publiqué ese comentario, yo hablo como altavoz de la página, estoy especializado en maltrato animal, me duele lo del maltrato, yo soy chatarrero, no conocía ese caso ni a la Policía Local de Palma. Soy boxeador, entreno a agentes. Pido disculpas, jamás fue mi intención ofender ni amenazar a nadie en esa página", declaró ayer. La fiscal recalcó que en 2016 sí reconoció ser el autor del post en caliente y dijo arrepentirse.