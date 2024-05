El misterio de las orcas 'gladis': ¿Por qué crecen los choques con veleros en el Estrecho de Gibraltar?

Un velero de 15 metros de eslora se hundió la semana pasada cuando estaba siendo remolcado a puerto tras los daños sufridos por una colisión con orcas. Esta nueva interacción negativa se une a las tres embarcaciones recreativas, dos de ellas veleros y un catamarán, que se han visto envueltos en incidentes con estos animales en los últimos días en aguas gaditanas.

Desde 2020 algunas orcas que surcan la costa atlántica de la Península en busca de atunes colisionan con embarcaciones, un 91% de ellos veleros, según el seguimiento realizado por el grupo de trabajo Orca Atlántica-GTOA, que lucha por su conservación a través de la investigación y la colaboración con distintas instituciones. Este año ya se han producido casi una treintena de choques.

¿Quién es 'Gladis'?

La orca Gladis existe, aunque no hay una, sino en torno a dieciséis de cuatro grupos o familias diferentes. La que es famosa en Internet, dando lugar a todo tipo de relatos y memes, por causar estos destrozos en las costas españolas, es en realidad la que los científicos llaman Gladis blanca, la más adulta. Se alimenta así el relato de estos animales, protagonistas también de muy diversas historias en la literatura y el cine de acción.

"Se califica como Gladis a las orcas que tocan a los barcos", apunta el biólogo marino del Centro para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), Alfredo López. Este experto en cetáceos explica que la orca ibérica es una subpoblación de la orca atlántica y en la actualidad solo cuenta con una población en torno a los 40 ejemplares.

700 interacciones en cuatro años

El balance de estos encontronazos alcanza ya los 700 en cuatro años, sin que la comunidad científica aún no tengan conclusiones definitivas sobre las posibles causas en el cambio de comportamiento de unos animales que no son agresivos. Según el biólogo marino del Centro para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), Alfredo López, "son delfines grandes, tienen la psicología de los delfines".

Para este profesor de la Universidad de Aveiro (Portugal), "Ya se acercaban a los barcos antes: curiosean, compiten en velocidad". "Algo pasó y no lo sabemos. No hablamos de un solo tipo de comportamiento, son muchos pequeños, y no todas las interacciones son iguales", puntualiza.

Alfredo López achaca estos choques a un posible comportamiento autoinducido, una orca blanca adulta, pieza clave de la población con autoridad lo hizo, y el resto la imita.

Aunque reflexiona sobre la idea de que en el primer caso, la gran orca blanca Gladis presenciara una situación de peligro y se defendiera. "Está documentado que esta orca fue madre en 2021. Los cachorros son como un diamante, el sentido de su vida. Es extraño que priorice un choque por juego arriesgando lo más importante de su vida", añade.

Innovación para saber su ubicación y evitar negligencias

En agosto del año pasado, dos navegantes llegaron incluso a tirotear a los ejemplares en aguas del Estrecho. Para garantizar la seguridad de los navegantes y evitar estos comportamientos negligentes, que incluso pueden ser constitutivo de delito con consecuencias penales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha impulsado en los últimos años distintas investigaciones y ha elaborado un conjunto de recomendaciones para patrones y tripulantes.

Además, el año pasado el Gobierno puso en marcha el marcaje vía satélite de seis ejemplares de orca, en colaboración con la entidad CIRCE. Esto permite identificar la localización de las orcas en las últimas horas y elaborar un mapa de la zona aproximada en la que se mueven.

A esta iniciativa, se une también el de la innovación sostenible de la Autoridad Portuaria de Algeciras. Dentro de la Estrategia Verde del Puerto, se está monitoreando a través de inteligencia artifical el ruido submarino generado por la actividad portuaria y evaluar su impacto en los cetáceos a tiempo real.

Críticas y desacuerdo con las recomendaciones oficiales

Los expertos consultados tienen opiniones dispares sobre las recomendaciones del Gobierno. Por ejemplo, las primeras, apuntaban a parar el barco y soltar el timón, pero el Ministerio contraargumentó pidiendo que se alejaran, algo muy difícil para un velero por la velocidad que puede alcanzar este tipo de barco. Muchos de ellos demandan abrir un proceso participativo para poner los estudios en común y tomar medidas para la seguridad de las personas y el futuro de la especie con criterios homogéneos.

La lucha por la conservación de la orca ibérica

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del Golfo de Cádiz, está catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y es una especie en peligro crítico de extinción incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

A diferencia que en Portugal, donde la legislación estatal sí las contempla como en peligro de extinción, la normativa española aún no ha seguido la senda internacional. El grupo ORCA Atlántica demanda una mayor coordinación entre los países y está preparando la documentación para que este cetáceo se incorpore a la CEEA.

Desde asociaciones o empresas que trabajan en la zona, como es el caso de Nereide o Ecolocaliza, se hace especial hincapié en la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre la preservación de estos animales debido a las múltiples amenazas que sufren.

El impacto del tráfico marítimo: heridas y lesiones

Nereide, por ejemplo, impulsó en 2018-2019 su Proyecto Ferris, cuyos datos se difundieron el pasado mes de enero en el artículo Atando cabos: Cetáceos, tráfico marítimo e instrumentos de gestión espacial en el Estrecho de Gibraltar, en la revista científica Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.

Esta iniciativa realiza censos desde los ferris de Baleària en las líneas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tanger Med. Desde los comienzos del proyecto se han registrado hasta 270 avistamientos de más de 5.000 animales pertenecientes a diferentes especies de cetáceos.

La mayor parte de los cetáceos del Estrecho presentan lesiones y heridas por los golpes con los barcos

Durante estos años, registraron "cuatro eventos de casi colisiones". Alesia Scuderi cuenta que tanto en su trabajo de seguimiento desde los ferris, como las empresas educativas, de turismo o avistamiento, como es Firmm, que publicó recientemente una investigación en la que se puede comprobar que la mayor parte de los animales presentan heridas y lesiones por estos golpes.