Edificios sostenibles que generan sombra y más zonas verdes, las propuestas que Europa debate ante el cambio climático

Edificios con pérgolas y placas fotovoltaicas que generan su propia energía y ofrecen áreas de sombra. Grandes zonas verdes que refrescan el entorno o espacios públicos cuyo diseño ayuda a atender a las demandas de los ciudadanos con zonas deportivas y culturales. Estas son algunas de las propuestas innovadoras que han presentado expertos y arquitectos europeos en la conferencia inaugural del congreso MedCity en Alicante, un evento organizado por la Comisión Europea centrado en la propuesta arquitectónica 'New European Bauhaus' que se enfoca en soluciones innovadoras para crear ciudades mediterráneas más resilientes y sostenibles a través de la búsqueda de nuevas formas de construir espacios con un diseño que se adapte a un clima cada vez más caluroso.

La ponencia inaugural, celebrada este jueves en Casa Mediterráneo, ha formado parte de una cita que durante los próximos días busca ofrecer a sus participantes una nueva manera de comprender la arquitectura y que, a su vez, es un evento satélite de 'The Festival of The New European Bauhaus' que ya se ha celebrado durante este mes de abril en Bruselas. De esta forma, Alicante se ha convertido en el foco de la innovación urbana europea desde la que se busca planificar las ciudades que bañan el mar Mediterráneo basadas en criterios de belleza, sostenibilidad e inclusión con la que los expertos han propuesto soluciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ante los retos que plantea el cambio climático.

En el marco del simposio, los participantes han planteado iniciativas innovadoras que podrían revolucionar el paisaje urbano y promover un desarrollo comunitario integral de la ciudad. Entre las ideas principales para Alicante y el entorno mediterráneo, los expertos destacaron la necesidad de construir edificios, tanto de viviendas como de oficinas, con cúpulas de pérgolas fotovoltaicas. Esta propuesta no es solo una respuesta al desafío climático, sino que también contribuye a la mejora del entorno urbano al proporcionar una sombra que reduce la temperatura en el interior del inmueble y en el espacio público de su entorno, como plazas o aceras, para las que también recomiendan la creación de zonas ajardinadas que recolecten y aprovechen el agua de lluvia para su mantenimiento.

En este sentido, Ángel Barreno, arquitecto asociado del Bjarke Ingels Group – BIG en Barcelona, ha puesto como ejemplo el proyecto arquitectónico del edificio de oficinas del Joint Research Center en Sevilla, del que fue responsable. "El proyecto desarrollado en Sevilla, que ya sigue las nuevas directrices de la European Bauhaus, es un ejemplo de cómo podemos aprovechar las zonas ajardinadas para crear edificios sostenibles y confortables. Además, le añadimos una cúpula con pérgolas que no solo proporcionaba sombra al edificio, reduciendo su temperatura interior, sino que tambien incorporan al diseño placas fotovoltaicas que generan energía para que el inmueble sea totalmente autónomo. El diseño estaba relacionado con las lonas que cubren ya algunas calles de Sevilla, por lo que se adaptaban al lugar y no rompían la estética de la zona", ha explicado Barreno.

Esta idea de edificio sostenible incluye, para Barreno, espacios ajardinados en la que los vecinos o los empleados puedan convivir en un entorno vegetal que esté bien aclimatado. "Climatológicamente hablando Alicante y Sevilla son ciudades que presentan muchas similitudes, por lo que contar con edificios sostenibles y eficientes es algo que podría beneficiarlas por igual. Lo que necesitan las ciudades de las zonas mediterráneas es una arquitectura que tenga una base europea, pero que esté adaptada a sus necesidades, muchas veces estas propuestas suenan a algo llegado del norte de Europa que poco tienen que ver con nosotros, pero por eso necesitamos reivindicar soluciones que se adapten a nuestra realidad y a nuestra forma de vivir", ha explicado el arquitecto.

Por su parte, Marzia Faranda, arquitecta y directora de proyectos en Benedetta Tagliabue – EMBT, compartió su visión sobre la importancia de crear espacios públicos que promuevan el bienestar y la identidad local y que cuenten con la participación ciudadana como pilar fundamental. En su intervención, Faranda mencionó algunos de los proyectos que ha llevado a cabo y que se enmarcan en la nueva corriente de la Bauhaus europea, como el mercado de Santa Caterina en Barcelona o el parque del Mar de Rimini en Italia, que destacan por su enfoque en la belleza, la sostenibilidad y la inclusión de la ciudadanía.

"Las ciudades mediterráneas como Alicante o Rimini necesitan reconectar con el mar, una conexión que si bien ha existido siempre es algo que con el turismo se ha ido perdiendo. Para reconectar ambas realidades lo que proponemos es emplear los principios de la nueva European Bauhaus para crear espacios públicos con más áreas verdes, que ayudan a mitigar las altas temperaturas, y que cuenten con zonas deportivas o de espectáculos dedicados para la comunidad y en la que los vecinos puedan sentirse integrados", ha explicado Faranda.

La arquitecta también destacó la importancia de la inclusión de la comunidad en el proceso de toma de decisiones. "Más allá de las ideas de los diseñadores o de los arquitectos, los vecinos son los que mejor conocen sus propias necesidades mejor que nadie", afirma Faranda. "La inclusión de la comunidad en el proceso de diseño no solo garantiza la aceptación de los nuevos espacios, sino que también promueve un sentido de identificación y apropiación por parte de los residentes", ha señalado la arquitecta.

Además, Faranda enfatizó que, si bien existen principios comunes para el embellecimiento urbano en toda Europa, es esencial adaptar los proyectos a cada contexto local. "Lo que funciona en una ciudad puede no ser adecuado para otra. Es importante realizar un estudio detallado de cada comunidad y sus necesidades específicas para lograr un impacto positivo y duradero en el entorno urbano", ha apuntado Faranda.

Ciudades inclusivas

Esta colaboración activa entre urbanistas, arquitectos y ciudadanos no solo garantiza la creación de entornos más inclusivos y accesibles, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la identidad local. Para el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo, esta iniciativa aporta una dimensión cultural y creativa al Pacto Verde Europeo para mejorar la innovación, la tecnología y la economía sostenibles.

"Nuestra profesión no solo trata de diseñar edificios estéticamente atractivos, sino también de garantizar que estos sean respetuosos con el medio ambiente y contribuyan al bienestar de las comunidades. La sostenibilidad debe ser el pilar sobre el cual construyamos nuestras ciudades del mañana. Y esto implica no solo utilizar materiales y tecnologías ecoamigables, sino también integrar principios de eficiencia energética, de confort térmico, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad en cada proyecto que emprendamos", ha explicado Vicedo.

Al acto de apertura también ha asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha recalcado la importancia de este evento que se celebra por primera vez fuera de Bruselas. "El momento elegido para acoger este encuentro ha sido el oportuno, ya que la ciudad se encuentra en plena transformación. En estos momentos encontramos trazando nuestro nuevo PGOU en el que queremos plasmar como queremos que sea nuestra ciudad para el futuro, una ciudad centrada en las personas", ha indicado Barcala.

Cambio climático

El congreso MedCity ha dado inicio con una jornada de reflexión en torno a la sostenibilidad y la inclusión en las ciudades mediterráneas en el salón de actos Simone Veil de la EUIPO. Bajo el título "Mesa Cero" expertos y líderes se reunieron en la EUIPO para discutir sobre belleza, sostenibilidad e inclusión en la ciudad mediterránea en el que Aurora Domínguez, Responsable de Comunicación y Protocolo del CTAA, junto a Marian Caro, Responsable de Relaciones Institucionales de la EUIPO, encabezaron la presentación del evento.

La intervención comenzó de la mano del catedrático Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y director de la Cátedra de Cambio Climático-Aguas de Alicante de la UA, que inauguró las intervenciones destacando la urgencia del cambio climático. "Estamos en una situación grave de calentamiento global en el que las últimas proyecciones señalan que en 2030 habremos alcanzado 1,5 grados de subida de temperatura". Olcina hizo hincapié en los efectos ya evidentes en el Mediterráneo, como las noches más cálidas y la intensificación de fenómenos extremos y enfatizó la necesidad de adaptación de las ciudades, promoviendo la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la planificación urbana.

"Las ciudades mediterráneas como Alicante tienen que elaborar nuevos planes urbanísticos como Benidorm que ya tiene un plan con medidas para los próximos. Cuanto más tardemos en aplicar este tipo de medidas peor será porque es lo que se está viendo, las evidencias del cambio climático cada vez son mayores y el impacto económico puede ser importante porque si cada vez hace más calor en verano los turistas acabarán viniendo menos a visitarnos e irán a otras zonas con mejor clima, no podemos perder el tiempo si sabemos lo que puede pasar", ha explicado Olcina.

Nuria Matarredona, doctora en arquitectura y profesora en la Universitat Politècnica de València, subrayó la importancia del diseño colaborativo para crear entornos inclusivos y sostenibles. Matarredona expuso la importancia del diseño colaborativo y la búsqueda de soluciones innovadoras para lograr mejorar la calidad de los lugares que habitamos e insistió en que la finalidad es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Seguidamente, el evento contó con la intervención de Marcos Ros, doctor en arquitectura y diputado en el Parlamento Europeo, en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Ros ha señalado que, como eurodiputado, ha trabajado "muy activamente en la Nueva Bauhaus Europea dentro del Parlamento Europeo, siendo el iniciador y coordinador del Grupo de Amistad Nueva Bauhaus Europea y ponente del informe de propia iniciativa sobre la Nueva Bauhaus Europea del parlamento. Una de las novedades que hemos puesto en marcha es un proyecto piloto para financiar a pequeños municipios que cuentan con arquitecto municipal para que puedan contratar a uno que les ayude a aplicar estas nuevas políticas arquitectónicas".

Tras las ponencias individuales, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por María José Peñalver, Arquitecta y Decana del Colegio de Arquitectos de Murcia. Se discutieron enfoques integrales para abordar los desafíos urbanos mediterráneos, desde la adaptación al cambio climático hasta la promoción de la inclusión social.

