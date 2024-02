La Nit de l’Oli presenta la nueva añada de los productores de Mallorca

El Aljub del Museu d’Art Contemporani de Palma fue ayer por la tarde el escenario de la Nit de l’Oli, una velada en la que se presentó la añada 2023/2024 de los Olis d’Oliva Verge Extra de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca.

La D.O. Oli de Mallorca indicó que hasta quince elaboradores presentaron sus aceites vírgenes extra con una degustación a la que asistieron la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, y la consellera insular de Promoció econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate.

Los productores participantes en esta Nit de l’Oli fueron Aubocassa, Can Feliu, Es Verger, Fet a Sóller, Oli Solivellas, Olis Sóller, Picarandau, Sa Cadernera, Sa Madoneta, Son Catiu, Son Matge, Son Mesquidassa, Son Mir, Son Moragues y Treurer.

Las marcas de calidad de Balears también estuvieron presentes en esta Nit de l’Oli en el Aljub de Es Baluard: D.O Binissalem, D.O Oliva de Mallorca, D.O Pla i Llevant, D.O Queso Mahón Menorca y las I.G.P Ametla de Mallorca, I.G.P Sobrassada de Mallorca y I.G.P Vi de la Terra de Mallorca.