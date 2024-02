Jorge el pediatra | Hablemos de la Tosferina

Quizá estéis escuchando este término recientemente, en prensa, radio, televisión…

Es una infección respiratoria donde llama mucho la atención el tipo de tos, se llama tos paroxística, a «golpes». La enfermedad en sí tiene 3 fases, el periodo de incubación donde el contagio es fácil ya que no hay síntomas, por cierto, se contagia por las gotitas que expulsamos al toser o estornudar. Luego viene el periodo catarral con síntomas catarrales, una leve tos que poco a poco irá a más, sobre todo por la noche, haciéndote vomitar en ocasiones, algo de moquillo, picor de nariz y ojos, y febrícula. Este periodo dura unas 2 semanas. Y, finalmente, viene el periodo paroxístico, de 6 semanas aproximadamente, donde el pequeño lo pasa mal, y los padres también al ver a su hijo, porque creen que se ahoga. Aquí el paciente empieza a notar que le viene la tos, en ocasiones de modo espontáneo, otras tras reírse, hablar, o incluso caminar. Cuando le viene el ataque de tos, no puede parar, para respirar llegan a estirar la cara y el pecho hacia adelante, sacando la lengua, con ojos llorosos, cara roja y sensación muy angustiosa, con un sonido de tos muy característico, como el grito de una gallo.

Esta infección la produce un bichito llamado Bordetella Pertusis, y, los que tenéis peques, lo habréis visto escrito en el calendario vacunal. Al ser una bacteria existe tratamiento antibiótico para ello, azitromicina, durante un periodo de 5 días. Yo, además del antibiótico, añado un corticoide para la inflamación de la vía alta. Es muy importante explicar a la familia que, a pesar del tratamiento, la tos puede persistir, obviamente con mucha menor intensidad y en menos ocasiones. De hecho, antes de la era antibiótica, se llamaba la enfermedad de los cien días, ya que la tos podía durar ese tiempo.

Realmente el diagnóstico se puede realizar por la clínica, es decir, por los síntomas, el modo en que aparecen, como te explica la familia el tipo de tos, la intensidad de los golpes de tos que no se pueden parar, el vómito en ocasiones asociado. También se puede confirmar el diagnóstico con una prueba en la que se toma una muestra de mocos de la parte trasera de las fosas nasales, lo que llamamos aspirado nasofaríngeo.

Quizá os preguntéis por qué se ven casos de tosferina cuando se está vacunando. Básicamente porque la inmunidad no es permanente, por la globalización también, en la que nos mezclamos culturalmente con otros países donde puede que no tengan una calendario vacunal tan bueno como el europeo. Actualmente se están viendo casos en dos grupos de edad muy distintos, en los recién nacidos, ya que se comienza a vacunar a los 2 meses de edad, y en los adolescentes, que es cuando se empieza a perder la inmunidad de las vacunas. En el primer caso, se ha empezado a solucionar vacunando a la futura mamá durante el embarazo, esto crea anticuerpos que pasan por el cordón umbilical al feto, protegiéndolo hasta que comience la vacunación a los 2 meses de vida. Con los adolescentes, simplemente, estar atentos como profesionales médicos a la presentación de los síntomas y al tipo de tos para iniciar tratamiento lo antes posible

He intentado no extenderme mucho con un tema que podría ser más largo. Espero disfrutéis de este sábado, acompañados o no.