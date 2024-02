Trabajos de fin de grado por 1.800 euros: pagar a una web para lograr un título universitario

“¿Sientes que no puedes avanzar con tu Trabajo de Fin de Grado (TFG)? ¿Se acerca la fecha límite de entrega y estás muy atrasado? Envíanos un mensaje hoy mismo, nuestros servicios de investigación y redacción pueden funcionar para tí". Este es el mensaje (con falta de ortografía incluida) con el que se publicita una web que vende a estudiantes universitarios trabajos originales, genuinos y no plagiados. El precio: unos 30 euros por página. Un TFG de 60 páginas, por ejemplo, puede costar en torno a 1.800 euros. La oferta incluye no solo TFG sino trabajos de fin de máster. También artículos científicos y hasta tesis doctorales. Basta realizar una simple búsqueda en internet para encontrar decenas de este tipo de plataformas, que llevan años actuando con total impunidad en los campus.

“La universidad no debería consentir este fraude bestial. Estamos muy preocupados”, se indigna Daniel Arias, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Granada, que se ha puesto en contacto con una de estas webs haciéndose pasar por un alumno interesado. A nivel oficial, sin embargo, la universidad no tiene constancia de este tipo de chiringuitos. Y eso que, con el código penal en la mano, estamos delante de un posible delito de falsedad de documento oficial.