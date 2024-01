Pues mirad, a pesar de mis intentos heroicos con todos los suplementos vitamínicos que ingiero a diario, servidora ha caído víctima de un resfriado épico. Las ansias de sumarme a la Revetla de Sant Sebastià fueron más fuertes que mi sentido común, y me aventuré a las calles como si no existiera un mañana, ¡y eso que estaba lloviendo a cántaros en la ciudad! El paraguas fue tan útil como un florero, y llegué a casa pareciendo una bolsita de té Hornimans, directa de la taza.

Lo peor vino al día siguiente, cuando, ignorando todas las señales de mi cuerpo que decían «deberías quedarte en casa», me lancé nuevamente a la fiesta. Como una adolescente que no escucha a su madre, volví a salir, y ahí fue cuando el resfriado decidió hacer acto de presencia en mi vida. En fin, la fiebre y yo hemos tenido una cita muy poco glamurosa estos días. ¡Que viva Sant Sebastià!, aunque esta vez lo digo desde la cama.

Pero queridos lectores, aquí, ni un resfriado nos hace tirar la toalla, ¡no podíamos perdernos los eventos de estos días! Aunque estemos moqueando, aquí estamos, listos para contaros todos los detalles. ¡Vamos a ello!

ACHINIB

La cada vez más creciente comunidad china en nuestras islas ha desplegado con entusiasmo los planes para conmemorar el Año Nuevo Chino del Dragón de Madera 2024. La Asociación China (Achinib ) en nuestras tierras, con más de 3.500 miembros, se erige como un sólido bastión de integridad, lo que le ha valido el reconocimiento de la ONCE, que este año le dedica un cupón especial de los viernes.

La presentación de los eventos que marcarán la celebración, así como del cupón especial, tuvo lugar en el solemne salón de plenos de la casa consistorial de Palma. Allí, el alcalde Jaime Martínez y Fang Ji, presidente de Achinib, acompañados por José Antonio Toledo, delegado de la ONCE en Balears, fungieron como maestros de ceremonias. La presentación contó también con la destacada presencia de miembros influyentes de la comunidad china y empresarios locales.

El próximo domingo, 11 de febrero, Palma se convertirá en el epicentro de las festividades, ofreciendo un ecléctico programa de actividades para todos los gustos. La comunidad china, arraigada en nuestra isla, demuestra una vez más su capacidad para tejer puentes culturales y enriquecer la diversidad que caracteriza a nuestro rincón del mundo.

SLOW MORNING

Ana Trujillo, Ceci Velázquez y Majo López, tres almas mexicanas que han convergido en Mallorca, han dado vida a un proyecto conjunto tan único como inspirador: «Alma, vida en equilibrio». Un espacio donde la cotidianidad se aborda con desenfado y naturalidad, reflejando la esencia de estas tres amigas que comparten no solo una amistad, sino también una visión comprometida con la vida en equilibrio.

En este fascinante viaje, las tres emprendedoras han ideado jornadas como la Slow Morning, un oasis para mujeres que ofrece meditaciones, clases de yoga y mucho más. Un espacio donde se fomenta la conexión consigo mismas y con otras mujeres que comparten el deseo de vivir plenamente.

Lo que hace aún más especial esta alianza es el vínculo profundo que comparten en su rol como promotoras de una empresa de cosmética y suplementación 100% natural, ética y comprometida con el medio ambiente y los animales: Ringana. Más allá de ser amigas y compañeras de proyecto, Ana, Ceci y Majo comparten una misión, una filosofía de vida que trasciende los límites del emprendimiento y se convierte en una forma de vivir y de relacionarse con el entorno.

«Alma, vida en equilibrio» no es solo un proyecto, es una declaración de intenciones. Es el reflejo de tres mujeres que buscan inspirar y crear un impacto positivo en la vida de quienes las rodean, ofreciendo un espacio donde la autenticidad y la armonía son las protagonistas. Desde aquí os deseamos todo el éxito en este nuevo camino.

NUEVA ERA EN SON MOIX

Las declaraciones apasionadas del CEO de negocios del Real Mallorca, Alfonso Díaz, resonaron en el inicio de esta nueva era, marcando la presentación del renovado estadio de Son Moix con todo el esplendor que merece. En sus palabras: «El mallorquinismo está muy vivo, y aún aspiramos a un crecimiento mayor. Somos un gran club, somos el Mallorca».

El estadio, sometido a una exhaustiva remodelación, se erige como un espacio moderno que puede albergar a una audiencia de hasta 26.000 espectadores. Cuenta con siete zonas VIP, y se coloca con orgullo entre los mejores de Europa, ya que el público no solo goza de un espacio con múltiples servicios, sino que además vive la experiencia única de estar a tan solo siete metros y medio del campo de juego.

La celebración de esta transformación tuvo lugar en el exclusivo restaurante ‘Presuntuoso’, ubicado en el fondo norte del estadio, que no solo acogió a figuras del pasado y presente del club, sino también a una representación significativa de la sociedad mallorquina. Los hermanos Melucci, propietarios de este nuevo rincón gastronómico dentro del estadio y de la reconocida cadena de restaurantes italianos L’Artista, desempeñaron el papel de anfitriones en una noche muy especial para los mallorquinistas. Un encuentro que fusionó la pasión por el fútbol con la exquisitez culinaria, marcando un hito en la historia del RCD Mallorca.

NUEVOS AIRES EN MALLORCA DESIGN DISTRICT

Concebido por un conglomerado de empresas destacadas en los ámbitos de living, lifestyle y náutica, Mallorca Design District ha logrado transformar el polígono de Son Bugadelles en el epicentro del inconfundible estilo de vida mallorquín, consolidándose como un referente internacional.

Después de varios años al frente, Mariana Muñoz, propietaria de Terraza Balear, cede el timón de MDD, confiando la dirección a Gloria Rodríguez, dueña de la inmobiliaria boutide Mallorca Site. A partir de ahora, Rodríguez asume el papel de presidenta entrante, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de mantener y elevar la posición de la asociación.

La nueva presidenta estará respaldada por un equipo de profesionales destacados, comprometidos a impulsar a Mallorca Design District como un referente en la creación de sinergias y la promoción de su imagen mediante eventos especializados. Así, consolidarán su posición como líderes indiscutibles en Mallorca, continuando el legado de innovación y distinción que ha caracterizado a esta comunidad.

X CERTAMEN DRAMATURGIA

Dentro del contexto del Festival de la Paraula, el X Certamen de Dramaturgia emerge con la maravillosa misión de impulsar la dramaturgia contemporánea balear, destacando la labor de autores y autoras de gran talento y amplificando su presencia mediante diversas iniciativas enfocadas en proporcionar recursos, fomentar el aprendizaje, facilitar el intercambio y mejorar la comunicación.

Desde su inicio hasta el momento presente, 40 creadores y creadoras de las Balears han sido testigos de la interpretación de sus textos por parte de 120 actores y actrices, tanto locales como provenientes de Cataluña.

Este proceso no solo ha propiciado un enriquecedor intercambio artístico, sino que también ha contribuido al crecimiento de conocimientos culturales y profesionales entre los participantes. En esta edición, destacan los nombres de los autores Ferran Bex, Marga Arrom, Manel Serrano y Maria Rotger, quienes han aportado su distintiva voz al certamen.

LUXURY TOUR DE ESERP PALMA

El exclusivo Luxury Tour organizado por la prestigiosa escuela de negocios Eserp Palma reunió a un grupo de veinte estudiantes del Master in Marketing and Luxury Business, provenientes de las sedes de la institución en Barcelona y Mallorca. Juntos, se sumergieron en un fascinante recorrido por las calles de Palma, visitando una cuidada selección de establecimientos de marcas de renombre en el ámbito del lujo, que han dejado su huella en la isla. Entre ellos destacan el Puro Gran Hotel y Hotel Can Cera, referentes en la hostelería de lujo local; Isabel Guarch, una marca de joyería local de diseño; Gallery Red, una galería de arte; Perfumes Viti Vinci, una perfumería de alta gama; Rialto Living, una tienda de estilo de vida; y la Relojería Alemana y Lionsgate Capital, representando la joyería de lujo multimarca y los servicios de broker hipotecario, respectivamente.

Como nos comentaba el coordinador ejecutivo de Eserp, José Alejandro Rodríguez Arteaga, esta experiencia única brindó a los estudiantes la valiosa oportunidad de adquirir conocimientos prácticos directamente de la mano de profesionales y empresas en plena actividad.

El tour estuvo conducido por Gema Muñoz, especialista en la materia, el grupo de alumnos del máster llevó a cabo las paradas de lujo a lo largo de la jornada, explorando las diferentes perspectivas estratégicas en las sedes de firmas de los sectores de joyería, hostelería, moda, retail y arte. Posteriormente los alumnos tuvieron oportunidad de conocerse un poco más e intercambiar impresiones en la comida que se celebró en el restaurante del CaixaForum.

CENA COMPAÑERISMO DE IB3 TELEVISIÓN

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), el compañerismo se define como «armonía y buena correspondencia entre compañeros», y esta definición cobró vida en el emotivo encuentro del grupo de colegas de IB3 TV. Aunque no es la primera vez, la razón detrás de esta reunión fue la jubilación parcial de Antelmo Pujol, editor del Informatiu Vespre de IB3 TV, y el escenario perfecto fue el acogedor restaurante Xolotl en Palma.

Los compañeros de diversos departamentos y algún ex miembro del ente público se congregaron para rendir homenaje a Antelmo y desearle lo mejor en el inicio de esta nueva etapa en su vida. Como muestra de aprecio, le regalaron un collage inspirado en uno de sus lugares favoritos: México.

Este encuentro deja claro que el compañerismo no solo es una palabra, sino una fuerza que facilita el trabajo en equipo y proporciona innumerables satisfacciones. El vínculo creado en un ambiente positivo perdura en el tiempo. Felicitaciones a Antelmo por contar con colegas tan excepcionales y por embarcarse en esta nueva etapa con el respaldo de una red tan sólida.