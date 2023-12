Siguiendo la conocida melodía de Mecano que nos recuerda que el tiempo no espera, damos un vistazo al reloj de antaño, donde de año en año, sumamos cinco minutos más para la cuenta atrás. Es fascinante cómo, al llegar al final del año, todos sentimos la imperiosa necesidad de reflexionar sobre los últimos 365 días. Hacemos un balance, sopesamos lo bueno y lo malo, pero también nos invade el deseo de comenzar de nuevo: proyectos, ideas, metas, relaciones. Iniciamos otro viaje alrededor del sol, sintiéndonos liberados de cargas y malos hábitos, renovándonos por completo.

En este proceso coincidimos en que realizar un balance anual proporciona claridad sobre nuestra situación actual, revela las razones por las cuales no hemos alcanzado nuestras metas y nos impulsa hacia los cambios que deseamos realizar. Para algunos, puede resultar abrumador, y es fundamental proteger nuestra salud mental. Si no estamos listos para realizar el balance, está bien. Pero si hacerlo nos brinda bienestar, ¡adelante!

Lo esencial, al final del día, es comprender que, más allá de los logros obtenidos, pueden existir razones ajenas a nuestro control que impidieron la concreción de algunos objetivos. Esto no es negativo; simplemente necesitamos más tiempo, un contexto diferente, una situación alternativa. En resumen, deberíamos aprender a ser más pacientes con nosotros mismos, menos autoexigentes y más agradecidos.

Y como no hay nada mejor que predicar con el ejemplo, todo el equipo de Hoy no me puedo Levantar quiere expresar su gratitud a nuestros lectores por su compañía y apoyo a lo largo del año 2023. Deseamos que continúen acompañándonos en los próximos 365 días. Por nuestra parte, seguimos encantados de compartir todo lo que sucede en nuestro universo social.

Sin más preámbulos, ¡vamos con toda la actitud hacia esta nueva semana y este nuevo año!

OLI NOVELL DE MALLORCA

En el precioso escenario del Casal Solleric se llevó a cabo la presentación de los nuevos flamantes aceites de oliva virgen de la Denominación de Origen Oli de Mallorca. En este evento, se dieron cita representantes de varias instituciones, entre ellos el director insular de Comercio, Alfredo José Arias; la directora general de Patrimonio e Interpretación de Palma, Pilar Ribal; y la directora gerente del IRFAP, Georgina Brunet, así como productores y colaboradores.

Joan Mayol, presidente de la denominación de origen, compartió respecto a la nueva cosecha que estos aceites son de una calidad excelente, con aromas y sabores cautivadores. A pesar del aumento en los costes de producción, se espera un notable incremento en las ventas este 2024. ¡Felicidades a Mallorca por brindarnos estos excepcionales aceites!

PREMIO A AGROMALLORCA

Isabel Vicens, presidenta de Agromallorca, fue la protagonista de un emocionante episodio hace unos días en Madrid. En esta ocasión, tuvo el honor de recibir uno de los diez codiciados premios al mejor producto sostenible de España, otorgados por el BBVA y la Fundación Celler de Can Roca.

La Tomàtiga de Ramellet Ecológica, representante de la excelencia de Agromallorca, brilló durante toda la jornada celebrada en la Ciudad Financiera de Madrid, donde el BBVA orquestó diversas acciones, entre ellas destacó un evento donde los premiados compartieron y deleitaron a los asistentes con degustaciones de sus galardonados productos.

El punto álgido del encuentro fue una mesa redonda en la que Joan Roca y los diversos premiados, entre ellos Isabel Vicens, debatieron apasionadamente sobre la sostenibilidad. La conversación, impregnada de conocimiento y experiencia, arrojó luz sobre la importancia de promover prácticas sostenibles en el ámbito gastronómico.

Por último y como culminación de esta jornada, se celebró la solemne entrega de premios, presidida por Carlos Villa, líder de la entidad financiera. Isabel Vicens, con su dedicación a la agricultura sostenible, no solo se llevó consigo un merecido galardón, sino que también dejó una impronta significativa en el escenario de la sostenibilidad en España. ¡Enhorabuena a Isabel Vicens y a Agromallorca por este logro tan apreciado!

CONCIERTO EN EL TEATRE PRINCIPAL

El Concert de Nadal se erige como una experiencia anual única para sumergirse en los armoniosos coros del Teatre Principal. Las cuatro formaciones, compuestas por Petitons, Infantil, Juvenil y el coro titular, congregan a cerca de 250 personas de todas las edades, unidas por la pasión desbordante por la música y el canto. Compartir esta fervorosa conexión con familiares y amigos en fechas tan especiales se convierte en la oportunidad para fortalecer los lazos de amistad.

A lo largo del concierto, los cuatro coros desplegaron un abanico de su repertorio. Desde una selección de villancicos hasta piezas de ópera y canciones que abrazan estilos y géneros diversos, sin duda el evento se convirtió en un festín auditivo. La magia de la música resonó en cada nota, regalando a la audiencia del Teatre Principal una experiencia inolvidable en la que la celebración de la Navidad se fusionó con la exaltación de la armonía vocal. ¡Una velada mágica llena de melodías que deleitaron los corazones de todos los presentes!

CONCIERTO DE LA COMGEBAL

La velada musical continúa, esta vez de la mano de la Orquesta de Gent Gran de Palma y la Unidad de Música de la COMGEBAL, quienes regalaron una hora llena de notas envueltas en el espíritu navideño en su tradicional concierto de Navidad que estuvo presidido por el comandante general Fernando Gracia.

El repertorio fue tan diverso como encantador, sonaron melodías como Granada y algunos boleros con sabor mallorquín. Además, sorprendieron al público con un vibrante mix del grupo Abba, sumergiendo a todos en la nostalgia y la alegría.

El máximo momento llegó con la interpretación del clásico villancico Feliz Navidad, que sirvió como broche de oro para cerrar con brillantez este encuentro musical. La fusión de géneros y la magia de la música fueron la clave de una noche que transportó a la audiencia a través de emociones, desde la melancolía hasta la celebración.

SINGULAR, DE RATA MARKET

Cerca de treinta expositores se congregaron en el evento Singular, organizado por Rata Market, transformando el casal de Can Vivot en un escenario vibrante. Este encuentro no busca lo convencional; su objetivo es destacar propuestas creativas emergentes y proyectos consolidados que ofrecen productos especiales y únicos.

El abanico de participantes abarcó todo tipo de objetos, desde cerámica y obra gráfica hasta cosmética, moda, joyería, decoración y, cómo no, una deliciosa muestra de gastronomía. Durante los tres días, las actividades off añadieron un toque adicional de diversión, incluyendo visitas guiadas a Can Vivot, sede del mercadillo. Las sesiones de DJ y la música en vivo, a cargo de Panela y con protagonistas como Paco Colombás, Aina Zanoguera o Cristian Cardona, crearon una atmósfera en la que la creatividad y el diseño se fusionaron para aquellos que apreciamos regalar detalles especiales.

En Singular, la sinfonía de colores, formas y sabores se entrelazó con momentos culturales y de entretenimiento, ofreciendo una propuesta única para quienes disfrutan de explorar nuevas experiencias y descubrir la magia en los detalles. ¡Un evento que celebra la originalidad y despierta la pasión por lo extraordinario!

CREATIVISSIM CHRISTMAS WONDERLAND

El municipio de Inca se ha transformado en un escenario deslumbrante durante estas festividades, desplegando una serie de eventos cuidadosamente organizados para asegurar que los ciudadanos vivan las celebraciones de manera inolvidable.

Destacando entre estos eventos, el Mercado de Navidad ha emergido como un rotundo éxito. El debut del Creativissim Christmas Wonderland deleitó a los asistentes desde el primer día, especialmente a los más pequeños, quienes recibieron la visita de Micky y Minnie, dos entrañables personajes de dibujos animados que han conquistado corazones a lo largo de las épocas.

El evento ofreció una experiencia multifacética con diversos espacios diseñados para la comodidad de cada visitante. El Jardín Mágico Encantado, rodeado de naturaleza y adornado con árboles de Navidad, proporcionó un entorno encantador. Además, se dispusieron mesas de picnic para aquellos que deseaban disfrutar de una merienda, comida o cena al aire libre. La carpa de cristal albergó una impresionante selección de productos navideños confeccionados por artesanos, mientras que el Village Food se erigió como un rincón gastronómico, ofreciendo una amplia gama de delicias para el disfrute tanto de grandes como de pequeños. Inca ha logrado tejer una atmósfera festiva inolvidable, donde la magia de la temporada se ha fusionado con la creatividad y el buen gusto.

SOLIDARIOS DE S’ARENAL

Otro año más y ya van cinco ediciones, Manolo Barceló propietario y alma mater del restaurante Las Sirenas de s’Arenal, organizó junto a diferentes voluntarios de la localidad la entrega especial de alimentos navideños a familias del municipio de Llucmajor que provienen de la exclusión social. Manolo Barceló recauda fondos para poder realizar esta acción solidaria cada año, que llega a más de 300 familias del municipio.