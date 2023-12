El balance de lo ocurrido en 2023 "no es positivo". Lo sostiene la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cuando echa la vista atrás a los doce meses del año que ahora acaba. Entre los "principales problemas pendientes, y en cuya resolución no se ha avanzado", la entidad cita una Atención Primaria que "sigue en un estado lamentable", el engrosamiento de las listas de espera o el aumento de las privatizaciones en todas las comunidades.

La FADSP hace repaso de lo sucedido durante este año en materia sanitaria y desglosa lo que está por resolver de cara a 2024. Así, se queja, de entrada, de que se mantiene "una financiación insuficiente y no finalista que está en el origen de la mayoría de los otros problemas pendientes". Por ese motivo, cita la entidad, "hay una crónica insuficiencia financiera con una gran variabilidad" entre comunidades autónomas.

Atención Primaria

Si se habla de la Atención Primaria "sigue en un estado lamentable, con un deterioro muy importante y con graves problemas de accesibilidad: una demora media de 9,48 días y un 27,2% -de pacientes- que recibe cita en 11 o más días según datos del Barómetro Sanitario de octubre de 2023", indica la organización.

Hay 819.964 pacientes en toda España que, hasta junio de este año, esperaban para una intervención quirúrgica

Asimismo, se refieren a "listas de espera muy elevadas en atención especializada que coexisten con una continuada disminución de las camas hospitalarias y con unos centros que no han recuperado la actividad asistencial previa a la pandemia". El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad sobre listas de espera del Sistema Nacional de Salud reconoce la existencia de 819.964 pacientes en toda España que, hasta junio de este año, esperaban para una intervención quirúrgica.

Privatización en aumento

Y, por supuesto, tratándose de una federación que engloba a asociaciones en defensa de la sanidad pública, la FADSP lamenta "una privatización en aumento" en todas las comunidades. Esta misma entidad publicaba en mayo un informe en el que coloca a Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, son las comunidades autónomas con un mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios. En el ranking aparecen, en el extremo contrario, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria como las regiones donde esas privatizaciones sanitarias son mucho menores.

Señalan que el gasto farmacéutico "continúa disparado y creciendo por encima de lo que lo hacen los presupuestos sanitarios"

Pero hay más quejas de la Federación sobre lo no resuelto en 2023. Señalan que el gasto farmacéutico "continúa disparado y creciendo por encima de lo que lo hacen los presupuestos sanitarios", la ausencia de" universalidad del sistema sanitario o cómo la salud pública "sigue infradotada e infradesarrollada".

Las "cenicientas"

La organización también alude a la salud mental, la salud sexual y reproductiva y la salud laboral que "siguen siendo las grandes cenicientas del sistema sanitario público" y se queja de que "legislaciones en principio positivas" como las referentes a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y la eutanasia "tienen importantes problemas para su cumplimiento" en algunas comunidades.

Por otro lado, concluye esta federación, "el resultado de las elecciones autonómicas en mayo pasado no permite tener buenas expectativas, porque el tándem PP y Vox no solo no mejorara las cosas, sino que previsiblemente profundizara el deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública".

Lo positivo

Eso sí, finiquita la Federación, "no todo ha sido negativo en este año". Entre los motivos que cita "para tener mejores expectativas en 2024", ensalza, por un lado, al nuevo equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García, "que es probable que realice avances significativos en algunos de los temas señalados, aunque habrá que esperar a ver si se reflejan en los presupuestos las promesas realizadas".

Por otro lado, las asociaciones se refieren, en el capítulo de lo positivo, a "las movilizaciones sociales y profesionales que han continuado durante 2023 -citan Galicia, Andalucía o País Vasco- "y que son el contrapeso y el freno a las políticas privatizadoras".