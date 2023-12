Hace unas semanas les contaba que estábamos a punto de vivir el momento más esperado de estas fiestas: el lanzamiento del videoclip de Mariah Carey con su ya clásica canción navideña. Pero ¡oh sorpresa! Brenda Lee, con su melodía Rockin around the Christmas tree, ha desbancado a la famosa artista esta semana y nos ha dejado a todos con la boca abierta.

A servidora la música me apasiona, está presente en cada rincón de mi día a día: en casa (pregúntenles a los vecinos), en el coche, en la oficina... la música tiene vida propia, aunque una obra sea maravillosa, si nadie se detiene a apreciarla, pasa desapercibida. También tiene el poder de recordarnos momentos especiales y ser un amigo fiel cuando las cosas no van tan bien. Nuestra vida está llena de música, y en estas fiestas, soy de las que pone villancicos a partir del 1 de diciembre y los canta sin pudor, desde el Tamborilero de Raphael hasta los Peces en el Río. Nada me detiene ya.

La música, claro está, se compone de sonidos, y los de la Navidad son muy particulares. Comenzamos con el tintineo de las bolas de lotería y la voz de los niños de San Ildefonso cantando los números premiados, seguido del «pum» al abrir botellas de cava, sidra o champán (para los que tienen presupuesto). Luego, las campanadas de Año Nuevo. Damos inicio al primer día del año con la Marcha Radetzky en el concierto desde Viena y cerramos festividades con los gritos de emoción de los niños cuando llegan los Reyes Magos.

Así, en la armonía de la música, encontramos la sinfonía de la vida. En las festividades navideñas, cada nota resuena con alegría. Las melodías de la temporada nos recuerdan que, al igual que una canción bien compuesta, la vida está llena de momentos preciosos que deben ser celebrados con aquellos que amamos, creando una composición memorable de experiencias compartidas. Ahora, con el ritmo de nuestra narración, descubramos juntos todo lo que ha sucedido en los eventos sociales de la semana. ¡Vamos allá!

HERBES MOYÀ

La icónica fábrica de Licors Moyà de Artà, dirigida por la sexta generación de la familia, se adentra audazmente en una nueva era con una transformación completa de sus productos y filosofía. Para sellar con broche de oro un exitoso 2023, la centenaria destilería ha lanzado sus nuevas Hierbas de Mallorca bajo el lema Nou món Moyà, marcando una modernización tanto estética como conceptual.

La presentación de este innovador producto no solo destaca por su imagen fresca y alegre, sino también por su compromiso medioambiental. Las botellas, están elaboradas con vidrio reciclado, y las cajas que albergan el producto son ecoamigables. Además, las etiquetas provienen de bosques certificados de reforestación.

En su interior, la esencia natural y artesanal de esta bebida espirituosa se mantiene inalterada, aunque ahora se elabora con menos azúcares y sin colorantes.

Para celebrar esta nueva etapa, Licors Moyà convocó a amigos y clientes en su fábrica en donde compartió todos estos detalles y ofreció una degustación exclusiva del renovado producto estrella de la casa.

MURAL EN BODEGAS OLIVER

Y hablando de empresas centenaria, nos introducimos en el fascinante universo del vino; la Bodega Miquel Oliver de Petra, perteneciente a la Denominación de Origen Pla i Llevant, desveló una joya artística. En el corazón de su imponente sala de barricas, donde los vinos reposan hasta conquistar paladares, surge Pince Sans Reire, nombre elegido por el artista Borja Roca para su obra maestra. Se trata de un mural, que es una alegoría de los siete pecados capitales, y se erige como un tributo a la excelencia de los excepcionales vinos de la bodega, que surgen bajo la dirección magistral de Pilar Oliver y su equipo.

La presentación de esta obra de arte no solo marcó un hito visual en la estética de la bodega, sino que también encapsuló la esencia de la pasión y dedicación que impregna cada botella que emana de este establecimiento vinícola. La sinergia entre la expresión artística y la maestría enológica se funden en un diálogo elocuente que refleja el legado y la innovación que definen a la Bodega Miquel Oliver. Un brindis por la fusión única de arte y sabor que nos regala esta bodega centenaria. ¡Salud!

SEMANA DE CELEBRACIÓN MILITAR

La semana pasada, las festividades en honor a distintas patronas tomaron el protagonismo en la agenda social de la isla. Desde Santa Bárbara, patrona de la artillería, hasta la Inmaculada Concepción, patrona de la infantería, y la Virgen de Loreto, patrona del ejército del aire, los eventos se sucedieron con especial emoción. La cita más concurrida fue el acto de la Infantería, presidido por el comandante General de Baleares, Fernando Gracia, y la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. Una celebración que no solo honró a las ilustres patronas, sino que también congregó a la comunidad civil para compartir momentos de unidad y respeto.

ANIVERSARIO SMART GOLF

La agencia receptiva de golf de lujo, Smart Golf Travel, celebra una década de éxitos, un logro que no siempre es tan fácil como parece. Bajo la dirección de Sandra Estarellas, quien inició esta apasionante travesía desde la sala de su casa, desde entonces a la fecha la transformación ha sido notable. Ha logrado expandir su empresa y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio admirable entre su carrera y su vida familiar.

Para conmemorar este hito, Estarellas y su equipo, compuesto por Ana Nieto, Ana Sastre y Eva Gallardo, reunieron a amigos, clientes y proveedores en una gran celebración. Entre los destacados asistentes se encontraban: Carmen Zaforteza, propietaria de Son Termes; Bernat Llobera, director de Arabella Golf Mallorca; Kristoff Both, director del Club de Golf Aucanada; María Renart de Essentially Mallorca; Pep Brunet de Hipotels; y Magnus Christensson de SAM Golftime.

Smart Golf Travel no solo ofrece viajes de golf a Mallorca, sino que también se ha consolidado como una referencia nacional, ofreciendo experiencias excepcionales en todo el territorio. Brindamos por una década de éxitos y por muchas más por venir en el apasionante mundo del golf de lujo.

MERCADILLO NAVIDAD INSEL RADIO

Durante cinco días, Das Insel Radio deslumbró con su primer mercadillo navideño, sumergiendo a todos los visitantes en una auténtica experiencia alemana. Entre luces parpadeantes, vino caliente, delicias culinarias, talleres y regalos únicos, la magia navideña cobró vida. Y, por supuesto, no podía faltar la emocionante oportunidad de encontrarse cara a cara con el mismísimo Papá Noel.

La fiesta fue un rotundo éxito, con el espacio frente a las oficinas de la radio rebosante de visitantes llegados de todos los rincones de la isla. La oferta musical y el ambiente festivo creados por el equipo de Insel Radio conquistaron a todos los presentes.

Este evento contó con el valioso apoyo de colaboradores como TUI, el Ayuntamiento de Palma, Müller, Interled, Quely, Trui Espectáculos, Iceberg, Villa Wesco y SAM Supermercado. Enhorabuena por una primera edición que quedará grabada en la memoria de todos.

SANTA NAVIDAD

Inmersos en la efervescencia prenavideña, la Bodega Santa Catarina ha celebrado su segunda edición de Santa Navidad. Este evento, que se prolongó durante tres días, reunió a más de 20 marcas de moda, cosmética, joyería, artesanía, cerámica, gastronomía y pintura en un festín para los sentidos.

En esta ocasión, la celebración no solo fue una muestra de lifestyle, sino también un acto de solidaridad, ya que se unió Punts de Vida, una asociación compuesta por 40 mujeres que, cada tarde, se reúnen para crear artículos tejidos, de crochet o costura. La venta de estos productos sostiene diversos proyectos solidarios en Mallorca y África.

Más de 1000 visitantes se deleitaron visitando las instalaciones de la bodega, que son fabulosas, os recomiendo la visita. El ambiente fue enriquecido con catas de vinos excepcionales y una oferta gastronómica a cargo de María Figuerola de S’Hort de Can Blai y Jesse Ramírez de Taco Love Mallorca.

Participaron en esta edición los artistas Sebastián Bauzá, Toni Salvá y Xisco Amer, las firmas Tipis Ibiza, Angela Martí Handmade, Posidonia Crochet, House of Kimane, Pola Unique Jewelry, MOMO, Bettina Papenkort, S Bags Mallorca, Mandy Pang Ceramica, Rosario Pérez Miró, Pla Zapatos y La Magnona. Un despliegue de creatividad y saber vivir que ha dejado huella en esta temporada festiva.