Con la llegada del otoño, la necesidad de incorporar jerséis estilosos y versátiles a nuestro guardarropa se vuelve imperativa. No solo nos mantendrán abrigadas, sino que también transformarán por completo nuestros conjuntos, dando un toque vibrante incluso a nuestros vaqueros de siempre, sin importar su estilo. Es por eso que he explorado las webs de nuestras marcas favoritas para seleccionar los 5 jerséis de tendencia y que podrán serviros de inspiración para renovar vuestro armario, explorando colores, texturas y formas diferentes que marcan tendencia.

Comentaros que, esta temporada, regresan los jerséis de cuello bañera, un clásico reinventado que añadirá elegancia y un punto sexy a cualquier atuendo. La ventaja de esta reinterpretación es que te permiten la opción de utilizarlos con los hombros al aire o, si lo prefieres, en versión maxicuello. Es como tener dos jerséis en uno.

Adquiere un jersey con un estampado único del animal que más te guste: ya sea un tierno gatito, un simpático oso o un perro juguetón estos jerséis añaden un toque amoroso y fresco a tu estilismo de día y le restan formalidad.

También los destellos de pedrería y strass añaden un toque de glamour a los días más grises, mientras que las flores en relieve o estampadas conectan con la naturaleza, infundiendo frescura y feminidad a tus conjuntos.

Y no puede faltar en tu armario un jersey extragrande y envolvente para combatir el frío con estilo. Su comodidad y versatilidad hacen que sean un must have este otoño. Puedes llevarlos metidos sutilmente en tus pantalones o falda para evitar añadir volumen.

Dale un giro moderno y desenfadado a tu vestuario clásico al colocar tu jersey favorito sobre los hombros, creando contraste sobre una americana. Eleva aún más tu estilo con un toque audaz y añade un cinturón de cuero a tu jersey oversize o incorpora un cuello bobo para renovar con encanto tus jerséis más básicos.

Este otoño, la moda va más allá de la funcionalidad, abrazando un estilo que destaca. Es probable que ya tengas tu repertorio de jerséis en colores neutros y diseños básicos. Rompe con la rutina y elige tonalidades diferentes que iluminen tu rostro, así como estampados o relieves inesperados que aporten un toque distintivo a tu estilo.

MANICURA OTOÑO-INVIERNO 23/24: MINIMALISMO EN TUS UÑAS

Las tendencias de manicura para la temporada otoño-invierno 2023/2024 se distinguen por la preeminencia de colores oscuros e intensos, una elección clásica para esta época del año. Entre las opciones destacadas, resurge con fuerza la manicura negra de uñas cortas, otorgándole el primer puesto en este informe de tendencias. Este diseño, que evoca la estética underground de los dos mil, se presenta como una elección sofisticada y audaz. Y si no te convence el negro profundo marcas como Opi o Mavala proponen una transición elegante al gris-marrón o al marrón oscuro reemplazando al beige en esta temporada. Con uñas cortas y rectas, con las puntas curvas, esta variante de manicura topo se revela como una opción chic y versátil. En el otoño de 2023, la manicura se viste de minimalismo y refinamiento, con cierto aire misterioso.

DISEÑO Y MODA ILUMINAN MADRID EN NAVIDAD: ROBERTO VERINO, GARCÍA MADRID Y MARTA ROTA SE SUMAN AL ESPLENDOR FESTIVO

En una colaboración desinteresada, los renombrados diseñadores Roberto Verino, García Madrid y Marta Rota para Tot-Hom aportarán su creatividad a la iluminación navideña de Madrid. Gracias al convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), estos talentosos creadores adornarán el centro con exclusivos diseños luminosos. Roberto Verino dará vida a un nuevo abeto en la Plaza Mayor, García Madrid iluminará la confluencia de Montera con Gran Vía, mientras que Marta Rota para Tot-Hom estrenará motivos en la calle Goya. Estas piezas únicas se unirán a las contribuciones anteriores de destacadas firmas, consolidando la fusión única entre moda y tradición navideña en la capital española. Así que, quien quiera darse un paseíto por Madrid, podremos disfrutarlo a partir del 23 de noviembre.