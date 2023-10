El ex entrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha mostrado en un reportaje concedido a la revista ¡HOLA! el interior de su casa ubicada en Porto Cristo. Esta se ubica en la localidad de Porto Cristo y, tal y como se puede apreciar en las imágenes del reportaje, está situada en el litoral frente a la nueva villa de su sobrino, Rafa Nadal. La casa del tenista se ve directamente desde el hogar de su tío, ambas están frente a frente.

Amplia villa frente al mar

Además, se trata del primer reportaje que Nadal ofrece a una revista del corazón, en el que ha posado junto a su mujer y sus tres hijos. Su chalé cuenta con una piscina con vistas al mar, así como con una amplia terraza y un salón con una decoración minimalista. También cuenta con un jardín al borde de la piscina.

"No se acabó el mundo cuando dejé de entrenar a mi sobrino"

El mallorquín repasa su carrera como entrenador, y asegura que su etapa como preparador ya ha terminado: "No, no lo echo de menos. Yo me lo pasé muy bien, tuve la suerte de entrenar mi sobrino y la suerte de tener una ilusión desde que mi sobrino era pequeñito: entrenar a alguien que fuera bueno. No se me acabó el mundo cuando dejé de entrenar, me puse a hacer otras cosas".

Confiesa cómo conoció a Joana, su mujer

"Joana, que es profesora de inglés, se apuntó a clases de tenis y se las di yo; entonces, le pedí que ella también me enseñara inglés a mí. Así empezó nuestra relación, por un intercambio de clases".

El madridismo entre los Nadal

Durante la entrevista, Toni Nadal revela que en su casa son muy del Barça, pero que eso no crea conflictos con el madridismo de su sobrino Rafa: "No tengo ningún problema con que Rafa sea del Real Madrid, por mi perfecto. A veces la gente no entiende que uno pueda ser del Madrid y el otro del Barcelona, y es que media familia es de un equipo y la otra media, del otro. Mi sobrino es del Madrid y ha tenido la suerte de ver muchas Champions. Y nosotros este año hemos ganado la Liga".