Desde sus inicios, e inspirados por el ADN de su fundador, el Rafa Nadal School siempre ha tenido una clara vocación de superación y excelencia.

Desde la dirección hasta el profesorado pasando por todas y cada una de las personas que conforman esta prestigiosa institución docente, el objetivo del colegio es el de mejorar día a día para impartir una educación internacional de calidad que sea referente tanto en Baleares como a nivel nacional y que los estudiantes (tenistas y no tenistas) tengan las herramientas para ser buenos estudiantes, pero, sobre todo, grandes personas.

Durante el último año y medio, la ampliación y mejora de las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha propiciado el crecimiento del Campus Escolar.

Más aulas y espacios en el Rafal Nadal School

Gracias a esta expansión, en el comienzo del curso académico 2023/2024 los alumnos del Rafa Nadal School podrán disfrutar de más aulas, nuevos espacios de recreo, amplias zonas recreativas y deportivas y unas instalaciones punteras ubicadas en un campus al alcance de muy pocos centros académicos.

El campus cuenta con grandes espacios abiertos al aire libre, una piscina cubierta, más de 40 pistas de tenis, campo de fútbol, pista polideportiva y un nuevo campo de vóley playa que permite que los estudiantes puedan también disfrutar de numerosas actividades extraescolares dentro del propio Campus.

“Además de las nuevas aulas, este año nos hace especial ilusión inaugurar un nuevo salón de actos, que se convertirá en un punto fundamental para la celebración de grandes eventos del Rafa Nadal School”, señala el director del colegio Alexander Marcos Walker, que destaca también la profunda digitalización de todo el colegio gracias a la instalación de la tecnología necesaria para poder tener aulas híbridas y permitir que los estudiantes puedan seguir las clases en directo en caso de que no pudieran acudir presencialmente a clase (algo que afecta especialmente a los tenistas que tienen que viajar a torneos).

El referente de los valores de Rafa Nadal

Sin embargo, lo que diferencia al colegio no son sus instalaciones, sino los valores y el ADN de su fundador, Rafa Nadal, que supone un ejemplo constante de esfuerzo, trabajo, humildad, sacrificio y superación para todos los alumnos, profesores y familias.

Rafa Nadal ha estado desde el principio muy implicado en todo el proyecto educativo y ya se ha convertido en un referente en las pistas, y ahora también en las aulas.

Este año concluirá sus estudios la séptima promoción del Rafa Nadal School, que aguardará impaciente todo el año a la ceremonia de graduación.

Mientras tanto, tendrán muy presentes las palabras que dirigió Rafa a todos los estudiantes el pasado mes de junio: “Espero que salgáis de aquí con las herramientas necesarias para encarar el futuro, sea cual sea. Al final, no soy una persona de dar muchos consejos, soy más bien partidaria de que las cosas se aprendan con los ejemplos diarios. Solo voy a dar uno: “Daros oportunidades”.

“Esta es la realidad, no os frustréis cuando las cosas no salen bien a la primera, no os frustréis cuando llevéis un tiempo intentándolo y las cosas no funcionan. Seguid dándoos oportunidades”.

“Yo he tenido muchas alegrías durante toda mi carrera, pero también he tenido muchos momentos difíciles a nivel de lesiones, de derrotas y lo único que he hecho mejor en mi vida, con la ayuda de todo mi equipo, es seguir dándome oportunidades. Cuando uno se sigue dando oportunidades pues seguro que va a llegar el momento en que uno va a encontrar el camino y la solución hacia conseguir vuestros objetivos. A seguir y a por ello.”

Seis años de crecimiento en Baleares

Según Alexander Marcos Walker, el balance de estos seis años ha sido muy positivo, y el crecimiento es tangible viendo solo los números y las instalaciones: “Ahora que comenzamos el séptimo año de colegio, hay que valorar lo que hemos ido consiguiendo, ya que arrancamos en 2016 con 56 alumnos y ahora tenemos más de 400 estudiantes de más de 45 nacionalidades. La inclusión de Primaria, el aumento del número de clases y el nuevo edificio son una muestra clara de la progresión del Rafa Nadal School”.

Para algunos de los estudiantes que se gradúan en junio, el futuro estará en diferentes universidades españolas. Para otros (especialmente los que se forman tenísticamente en la Rafa Nadal Academy by Movistar) pondrán rumbo a EEUU donde han conseguido becas para continuar sus estudios y compatibilizar sus carreras deportivas.

Para el Director del Rafa Nadal School, este es uno de los puntos fuertes del colegio. “Durante estos años todos los alumnos que se graduaron lograron acceder a las universidades que habían elegido. Creo que esto habla muy bien del prestigio que va adquiriendo nuestro centro a nivel educativo”.