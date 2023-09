Sergio Galdón, ganadero: «Es una gran satisfacción dar el salto a lidiar en corrida de toros»

Sergio Galdón cuenta ya con una larga trayectoria como ganadero en la isla. Son ya 13 años desde que él está al frente de El Onsareño, pero fue su padre, Ángel Galdón, el artífice y creador de la ganadería, fundada en 1992, y la única de toro bravo de Balears.

Han sido varios los novillos que en festivales y novilladas han lidiado tanto en Mallorca como en la península, pero en esta ocasión, ¿es la primera vez que El Onsareño lidiará toros?

Sí, además se da la circunstancia que será en Mallorca. Para mí es una satisfacción, pero principalmente es un reconocimiento a mi padre que tanto ha luchado por mantener la ganadería y por ver cumplido su sueño, que a su vez es el mío. Esta corrida del próximo día 10, en Inca, es muy especial para nosotros. El deseo de lidiar en corrida de toros es algo que hemos venido siguiendo y persiguiendo durante todos estos años de lucha y sacrificio.

Es una responsabilidad pero una gran satisfacción para la familia, en general, dar el salto a lidiar en corrida de toros.

¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta un ganadero de bravo en la isla?

Principalmente la prohibición de que no se puedan realizar festejos taurinos en pueblos que no cuentan con plaza fija. La ley autonómica que prohíbe la celebración en plazas portátiles dificulta que nuestro ganado tenga más salida y lidiemos más. Cuesta mucho económicamente mantener la ganadería puesto que no contamos con ningún tipo de subvención.

Lo que nunca me ha hecho decaer en mi afición ganadera ha sido el apoyo incondicional de mi familia. Mis padres, Ángel y Mamen, han sido los pilares importantes de que aún, a día de hoy, sigamos aquí. Sin ellos, nada hubiera sido posible.

¿Cuál es el tipo de toro que se busca en El Onsareño?

Un toro armónico en hechuras y noble en su comportamiento.

Para un ganadero, ¿el toro es el gran protagonista de la fiesta?

Sí, indiscutiblemente. Sin toro no hay fiesta.