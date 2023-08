Restaurantes de Mallorca: Es Parc, la mejor terraza de Selva es para carnívoros

En el restaurante Es Parc están de celebración porque este 2023 cumplen 20 años. Lo hacen como uno de los restaurantes especializados en carne a la parrilla de referencia en el Raiguer. Los hermanos Felip y Javier Jerez se encargan de dirigir, el primero en sala y el segundo en las ‘graelles’, este asador de Selva que se ha convertido en un templo para los carnívoros.

Su propuesta se fundamenta en cortes de carne seleccionados principalmente por Carbuga y Txogitxu. De hecho, el chuletón de vaca vieja gorda de la firma donostiarra es uno de los principales reclamos, que madura en el mismo restaurante entre 45 y 50 días. También tienen vaca simmental, angus autraliano e incluso de novillo, como la ‘cote beouf’ (o chuleta de la parte baja) Red & White, así como propuestas fuera de carta que varían cada 15 días con el fin de ofrecer novedades a los clientes. La carne se hace siempre a la parrilla. No compran el carbón, sino que lo hacen ellos mismos con madera de encina, olivo, almendro y naranjo: «Es fundamental para hacer bien la carne», remarca Javi.

Aquí también se bebe Sangria Rita, que pese a que el vino no procede de la isla, es la primera bebida de estas características concebida por un mallorquín, concretamente por Felip, quien ha ideado un producto de calidad en dos versiones, la tradicional, afrutada de vino tinto, y la Clarea, de vino blanco y toques de limón y canela.

Para los que no comen carne, también hay opciones, como los mejillones, cocinados a la brasa con aceite, sal, limón y ‘pebre bo’; un tataki de atún, los cogollos al ‘caliu’, la parrillada de verduras, así como gambas y sepia también hechos en la barbacoa. El pan que se sirve es el típico de Mallorca, moreno, y para más referencias, elaborado por el Forn MG, situado en el mismo pueblo.

Todos los postres son caseros. Personalmente me quedo con el flan de naranja, porque es refrescante y ligero, pero también suma adeptos la tarta fina de manzana y la cookie gigante con helado de chocolate negro.

Por cierto, este otoño volverán a organizar las jornadas gastronómicas del chuletón, que se llevarán a cabo los meses de octubre y noviembre, y que tanto éxito han tenido en sus ediciones anteriores.

ES PARC Parc Recreatiu, s/n. Selva Abierto martes a domingo.

Servicio de bar ininterrumpido de 12 a 23.30 horas.

Horario de cocina: de 13 a 15.15 y de 19.30 a 22.30 horas. 971 51 51 45 www.esparc.es

Apunts de sobretaula

L’origen del restaurant Es Parc està vinculat a la persona de Vicenç Jerez, que va destacar com a empresari del sector de la restauració. El seu fill Felip recorda que son pare va començar a fer feina a l’hostaleria com a propietari de cafeteries. També va ser seu el primer de local de copes obert a Inca, concretament l’any 1978. Ara bé, la llavor d’Es Parc es troba a Los Bolos, on actualment hi ha el Bar s’Avinguda. El va obrir l’any 1986 amb Maria Montes, la seva esposa, i era popular perquè era una cafeteria que servia hamburgueses de carn capolada fresca i casolana, on la gent també hi anava a jugar a bitlles i billards. L’any 1999, l’hamburgueseria va passar a ser un restaurant, amb una carta que va incloure canonges i guàtleres torrats al caliu. Quatre anys més tard, Vicenç i Felip, traslladaren el negoci a Selva, amb una proposta culinària molt variada que abastava conill a la brasa, pambolis, plats de peix, amanides, etc.

Tot va quedar trasbalsat quan Vicenç Jerez va emmalaltir sobtadament i va morir l’any 2010. En aquest moment, s’hi va incorporar el seu fill petit, Javi, qui rememora que a Son Dureta estant, son pare li va dir que li faria molta il·lusió que donàs una mà als seus germans Felip i Gori: «Aleshores tenia la meva empresa de jardineria i no em cridava l’atenció fer feina a la restauració, però després de les seves paraules, vaig començar a donar una mà, vaig l’ofici de jardiner i em vaig posar a la graella, a torrar, i ara no canviaria per res del món l’ofici de cuiner». Després, vengueren canvis: el seu germà Gori va deixar de treballar al restaurant i sa mare es va jubilar el 2016. Un any després, amb molt d’encert, Felip i Javi varen apostar per especialitzar-se en carn madurada feta a la graella.

La clau del seu èxit ha estat convertir-se en un restaurant per a carnívors i oferir-los carn de qualitat i menys comercial; és a dir, diferent de la que es pot trobar habitualment en els restaurants, sempre feta amb llenya d’alzina, olivera, ametler i taronger, mai amb carbó comprat. Tot i això, Felip Jerez remarca que no creuen en la maduració extrema: «La carn arriba fresca i madura aquí per servir-la a partir del dia 45-50, perquè trobam que és el moment idoni per treure’n el profit màxim quant a textura i gust». Per això, treballen amb dos seleccionadors de carn: Carbuga, de vedella gallega, i Txogitxu, que proveeix des de carn basca fins a centreeuropea, a més d’un distribuïdor de carn alemanya, de Baviera. Qui ha tastat els seus plats sap que, avui dia, Es Parc és un referent per menjar bona carn vermella en una terrassa envejable.