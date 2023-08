El verano es la época por excelencia de las bodas, y también la de las despedidas de solteros. Teniendo en cuenta que septiembre es el mes del año que más enlaces concentra -un total de 27.576 en 2017, según datos del INE-, los meses que preceden a esta fecha también son los preferidos por los amigos de los novios para organizarles una inolvidable despedida de solter@s. Esta vieja costumbre no ha decaído hoy en día, aunque sí que ha cambiado el tipo de planes elegidos para esta ocasión especial.

En los 80, 90 y también en los inicios del 2000, muchas comedias reflejaron en clave de humor lo que se estilaba entonces en una despedida de solteros: salir de cena, seguir la fiesta en una disco, mucho alcohol y rematar la noche con un espectáculo de estriptís. A grosso modo ese era el guion de títulos que constituyeron un género en sí mismo, como 'Despedida de soltero' (1984), con un jovencísimo Tom Hanks; o, después, la saga de tres partes de 'Resacón en Las Vegas' (2009), con Bradley Cooper y sus locos colegas.

Instagram como inspiración

Pero aquellos 'blockbuster' ya no son una inspiración para los nuevos contrayentes, que buscan ideas de decoración, belleza, moda y, también, de despedidas de solteros en Instagram. Como en la mayoría de aspectos del día a día, las nuevas generaciones buscan sorprender e ir más allá de lo que se ha visto hasta ahora. Por eso la red de fotos y los 'influencers' se han convertido en una guía para sorprender y dejar con la boca abierta no solo a la novia o al novio, sino a todos sus seguidores.

Ahora se prefieren planes más originales que un estriptís, pero se sigue apostando por los planes por separado para cada uno de los miembros de la pareja. La idea de hacer una fiesta conjunta no termina de cuajar en España, según reflejan los datos de Bodas.net.

"En España, el 82% de las despedidas de solteros la hacen por separado cada miembro de la pareja. La idea de una organización conjunta no ha terminado de cuajar"

Según el 'Libro imprescindible de las bodas', que edita el citado portal nupcial junto con el profesor de ESADE Carles Torrecilla, el 85% de las parejas españolas que pasan por el altar tienen despedida de solterora y soltero. Y el 82% la sigue haciendo por separado.

Aunque celebrarla en la misma localidad donde residen o alrededores sigue siendo la opción más escogida (43%), tanto las parejas como los amigos se decantan cada vez más por celebrar el fin de la soltería haciendo un viaje (42%), ya sea a un destino nacional o internacional.

Pasar vergüenza no se lleva

Y es que la tradición de disfrazar a la pareja, hacerle pasar vergüenza y acabar en un local con 'strippers' cada vez gusta menos. Así lo confirma una encuesta realizada en la comunidad de Bodas.net. La abrumadora mayoría, el 94% de las parejas, prefiere una despedida sin 'stripper'. Lo que no significa que no esperen o quieran vivir emociones y pasárselo bien en un día como ese. Y es que solo el 23% de las parejas prefiere una despedida de soltero tranquila, frente al 21% que la prefiere totalmente movida, y el 56%, que se decanta por un mix entre las dos opciones.

"El 94% de las parejas españolas prefiere una despedida sin 'stripper'"

Hasta tres despedidas distintas

Aunque algunos destinos se han mostrado en contra de las despedidas de soltero tradicionales, están surgiendo nuevas tendencias en este ámbito. Según Weekendesk, portal líder en escapadas de fin de semana, un cambio significativo es que los novios suelen celebrar hasta tres despedidas o viajes con grupos de amigos diferentes. Cada vez más personas optan por escapadas a hoteles de lujo, donde pueden disfrutar de servicios exclusivos y actividades personalizadas. Asimismo, las escapadas en barco también se han vuelto muy populares.

Ellas y ellos

Según los datos recopilados por Google Trends, las comunidades autónomas que más búsquedas hacen con los términos "despedida de soltera" son: Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Cantabria y Andalucía. Y las experiencias que más triunfan son karaoke, juegos hinchables y viaje en catamarán. Por su parte, los que más buscan planes de "despedida de soltero" provienen de Extremadura, Castilla La Mancha, La Rioja, Murcia y Castilla y León. Y las actividades preferidas son 'puenting' o descenso en ríos. Otros también buscan grandes dosis de adrenalina: volar en un túnel de viento, practicar parapente, pilotar un coche de carreras, jugar a 'paintball', volar en avioneta o hacer una ruta de montaña en quads.

Las celebridades digitales, los 'influencers', también son una fuente inspiración para aquellos que desean añadir un toque especial y original a su despedida. Entre los últimos ejemplos están los casos de de Paddy, Íñigo Onieva o Marta Lozano. Veamos sus despedidas:

📌En Las Vegas y a lo loco:

Patricia Noarbe, más conocida como Paddy, es una de las 'influencers' más reconocidas del ámbito del 'fitness' y la nutrición. El 30 de junio le dio el 'sí, quiero' a su ya marido, el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, en uno de los pueblos con más encanto de Mallorca, Pollença. Pero unas semanas antes, las amigas de la 'influencer' le prepararon una despedida de soltera por todo lo alto. ¿El destino? Las Vegas. Máscaras con la cara del novio, camisetas con mensajes como 'She said yes, we said Las Vegas', un 'look' divertido para cada día (chándal, gimnasta años 80, bikinis, bañadores...) y el complemento imprescindible de las despedidas de 2023: los gorros cowboy.

📌 Cultura y gastronomía:

Tres despedidas celebró Íñigo Onieva antes de la gran boda del año con Tamara Falcó, junto a sus amigos. Pero lejos de lo que pudiera parecer, el empresario se decantó por planes tranquilos y enfocados a conocer ciudades y a comer bien. Budapest, Menorca, Venecia y Croacia fueron los destinos. Ni disfraces, ni estriptís; al contrario que la marquesa, que sí que tuvo un 'stripper' en su fiesta.

📌 'Beauty party':

¿Algo mejor que disfrutar de una jornada de relax, cuidados y mimos? Las amigas de la 'instagramer' de moda Marta Lozano la llevaron hasta Lanzarote para disfrutar, además de los encantos de la isla, de una fiesta de belleza personalizada.