La eliminación de tatuajes está en auge en Mallorca

En la Calle Manacor de Palma se encuentra Destattoo, un estudio especializado en la eliminación de tatuajes. Marina López, su propietaria, cuenta que cada vez más personas se unen al libro de clientes. Al menos 30 nuevos usuarios se suman cada mes, lo que indica un incremento notable en la demanda de este tipo de servicios. La mayoría son jóvenes mayores de 16 años, lo cual refleja una tendencia en la que los individuos buscan modificar o eliminar los tatuajes que se hicieron en su juventud.

Durante los meses de verano, el estudio experimenta una disminución en el número de clientes, lo cual es comprensible debido al calor y la comodidad de los pacientes, como explica López. No obstante, esto no implica que la demanda general haya disminuido, ya que la eliminación de tatuajes sigue siendo un procedimiento popular en España.

Destattoo fue fundado hace nueve años y se ha convertido en la primera clínica especializada en eliminación de tatuajes en Mallorca. Desde el inicio, experimentaron un verdadero boom de clientes, dice Marina López, lo que indica la creciente necesidad de este servicio en la región.

Uno de los aspectos distintivos del estudio de destatuaje es que utilizan un láser de sonido en lugar del láser típico de calor. Este láser tiene un mayor cuidado de la piel y funciona en conjunto con el sistema linfático. López explica: «Lo que hacemos es romper la tinta en fragmentos pequeños, y se debe esperar uno o dos meses. Durante este periodo, el cuerpo va absorbiendo y eliminando gradualmente los fragmentos».

La duración de un tratamiento varía entre 10 y 20 minutos, dependiendo del tamaño del tatuaje. En cuanto al número de sesiones requeridas, es difícil determinar una cifra exacta, pero generalmente se sitúa entre 6 y 8 sesiones. Cada tratamiento es muy individual y se ajusta a cada paciente, como indica López.

Después de un tratamiento, se utiliza una crema específica durante la primera semana y la zona tratada se cubre con gasas para prevenir cualquier riesgo de infección. Marina López asegura que después del procedimiento, se puede llevar una vida normal sin mayores inconvenientes.

En Destattoo, siempre realizan una visita previa gratuita para evaluar el tatuaje y ofrecer el mejor asesoramiento a sus clientes. Sin embargo, hay situaciones en las que no se puede realizar el tratamiento, como en el caso de mujeres embarazadas, personas que están recibiendo tratamientos contra el cáncer y quienes estén tomando ciertos antibióticos. A pesar de esto, los riesgos asociados son mínimos.

«Quería quitármelo porque fue el primero que me hice y no me lo hicieron demasiado bien en el estudio en el que fui», dice una clienta sobre su razón de por qué se está sumando a los tratamientos disponibles en el estudio especializado en la eliminación de tatuajes.

Marina López recomienda a sus clientes no exponerse al sol durante unos días antes y después del tratamiento, ya que esto puede afectar el proceso de eliminación.

La propietaria del estudio comparte una anécdota graciosa: «Tengo un cliente que se tatuó un león en toda la espalda, desde arriba hasta abajo. Durante el tratamiento, que duró tres días y dos horas, se quedó dormido. Es un caso único y bastante divertido». Con técnicas avanzadas y un enfoque centrado en la seguridad y el cuidado de la piel, clínicas como Destattoo ofrecen a clientes la posibilidad de deshacerse de los tatuajes no deseados y comenzar de nuevo.