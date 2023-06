Alejandro Sanz está pasando por un momento complicado en su vida. Además de enfrentar la dolorosa ruptura con Rachel Valdés, se encuentra sumido en una profunda tristeza que preocupa a su entorno cercano, especialmente por su situación económica. Recientemente, ha debido hacer frente a un revés judicial que lo obliga a pagar una suma cercana a los tres millones de euros debido a un litigio bancario, lo cual ha dejado sus finanzas en una posición vulnerable.

El conflicto tiene su origen en la mala gestión realizada por Juan Gervás, tal y como asegura el medio 20minutos quien solía ser una persona de confianza y administrador de las empresas de Sanz. Según fuentes confiables, Alejandro, a través de sus compañías, solicitó un préstamo de siete millones de dólares a una entidad financiera en Estados Unidos para hacer frente a deudas y llevar a cabo reformas en algunas de sus propiedades. Encomendó a Juan Gervás, su gestor, la responsabilidad de realizar los pagos mensuales del acuerdo de manera puntual.

Inicialmente, todo parecía estar en orden hasta que llegó la primera reclamación. Resultó que Gervás no había realizado ningún pago y los intereses del préstamo inicial habían aumentado considerablemente. Tiempo después, Alejandro decidió presentar una demanda contra su antiguo colaborador por esta y otras cuestiones con las que no estaba de acuerdo. Aunque obtuvo una victoria en el juicio, las cantidades indemnizatorias no fueron suficientes para saldar la deuda, y ahora Alejandro se encuentra en busca de una solución que le permita cumplir con lo estipulado por el tribunal.

Como parte de su estrategia para mejorar su situación, Sanz ha cambiado de sello discográfico y ha logrado un acuerdo con Sony después de solicitar una gran suma de dinero a Universal para su renovación. Además, ha emprendido una gira sin precedentes por toda España. Aunque se desmienten los rumores de que está en la ruina, es innegable que su estilo de vida lujoso, los gastos de manutención de sus hijos y otros problemas legales (como el pago de aproximadamente cuatro millones de euros a su exrepresentante, Rosa Lagarrigue) lo han llevado a replantear con urgencia su futuro cercano.

Alejandro Sanz pone a la venta su mansión en Cáceres

Alejandro Sanz ha decidido poner en venta su propiedad ubicada en Jarandilla de la Vera, Cáceres, conocida como "El Sueño de los Parrales". Aunque la finca no está registrada a su nombre personal, pertenece a una sociedad relacionada con el artista, según revela el periódico ABC en su último reporte.

La extraordinaria propiedad llamada 'El Sueño de los Parrales' consta de una impresionante vivienda y un extenso terreno de aproximadamente 32 hectáreas. Este espacio natural privilegiado alberga diversos ecosistemas, como frondosos bosques de robles, encantadoras higueras, olivos centenarios y majestuosos castaños. Durante años, Alejandro Sanz ha aprovechado estas tierras para cultivar una amplia variedad de productos, incluyendo conservas y alimentos frescos, destacando su dedicación a la agricultura.

El periódico ABC también plantea especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión del cantante de vender su apreciada residencia en Jarandilla de la Vera. Según sus informaciones, se sugiere que Alejandro Sanz podría estar enfrentando dificultades económicas tras haber sido víctima de una estafa. Esta situación habría motivado su determinación de desprenderse de esta propiedad tan especial.

Expertos consultados por el mencionado periódico estiman que la venta de 'El Sueño de los Parrales' podría generar ingresos cercanos a los tres millones de euros para Alejandro Sanz. Actualmente, la gestión de esta transacción inmobiliaria se encuentra en manos de un especialista dedicado a atender a una selecta clientela de alto perfil. Al parecer, ya existen interesados potenciales en la adquisición de esta propiedad única en su clase.