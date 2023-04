La máscara de pestañas es uno de los productos de maquillaje imprescindibles para realzar la mirada y darles expresividad, sin embargo, no todas las máscaras de pestañas son iguales ni se adaptan a las necesidades y preferencias de cada persona, por eso en este artículo te vamos a dar algunos consejos para elegir la máscara de pestañas perfecta para esta primavera 2023, teniendo en cuenta las tendencias, las características y los efectos que buscas.

La máscara Lancôme Hypnôse Drama es una máscara de alta calidad que aporta volumen y longitud a las pestañas gracias a su cepillo curvado, Clinique Hight Impact Mascara además de aportar volumen, longitud y definición no hace grumos. Si quieres el efecto Bambi para una mirada abierta y unas pestañas infinitas opta por L’Oréal París Bambi Eye Extra Black y, si eres de las que desean incrementar de manera inmediata el volumen de sus pestañas, utiliza Urban Decay Troublemaker que multiplica por 13,7 el volumen de las pestañas, las maquilla con un tono ultra negro y no las apelmaza. También tienes la opción de aplicar un tratamiento con la máscara Wonder Perfect 4D de Clarins que tiene una fórmula enriquecida con cera de rosa que cuida las pestañas y las hace más fuertes.

Ya sabemos que el negro clásico nunca falla, pero quizás desees utilizar colores vibrantes como el azul, el fucsia o el verde. El rímel fucsia es una de las tendencias de maquillaje para esta primavera/verano 2023 y aporta un toque divertido y juvenil a la mirada. Combínalo con una sombra del mismo color (del mismo tono o en un tono más claro) para crear un look monocromático o aplícalo en las pestañas inferiores para dar contraste con las superiores, también puedes jugar con un efecto ombré y aplicar el rímel fucsia desde la mitad hasta las puntas de las pestañas, dejando la raíz en negro o marrón. El rímel fucsia puede quedar bien con cualquier tono de piel y de ojos pero hay que tener cuidado de no recargar el resto del maquillaje. Opta por unos labios nude o rosados y un rubor muy suave.

El rimel azul o el verde son otros de los colores divertidos que están de rabiosa tendencia esta temporada. Para los ojos azules, el rímel azul resalta el color de los ojos, pero debes elegir un tono más claro o más oscuro que el iris para que éste resalte u optar por un rímel de color verde y combinarlo con sombras de ojos doradas o cobrizas. Sobre los ojos marrones el rímel azul crea un efecto de luminosidad y profundidad (especialmente el tono eléctrico o el turquesa) y el rímel verde crea un contraste armonioso y natural.

Para los ojos verdes o miel el rímel azul contrasta el color y los ilumina, pero hay que evitar los tonos muy claros o pastel y el rímel verde intensifica su color siempre que elijas un tono diferente al de iris, como el verde esmeralda o el verde oliva.

A las personas con tonalidad de piel cálida (de esto ya os hablé en otro articulo), es decir aquellas que tienen un subtono amarillo, dorado o melocotón les favorecen los colores que también tienen una base cálida, como el rímel azul marino o el verde musgo, mientras que a las personas con tonalidad de piel fría (subtono rosado, azulado o verdoso) les sientan mejor los tonos con base fría, como el azul eléctrico o el verde lima.

Y, si no quieres complicarte con las tonalidades, siempre puedes optar por aplicar una máscara de pestañas de color marrón o cobre, para lucir unas pestañas de impacto que aportan luz a tus ojos, rejuvenecen y agrandan la mirada. Estos consejos son aplicables, también, a la hora de elegir tus sombras de ojos, así que toma nota de todo antes de tus próximas compras de maquillaje.