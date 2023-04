“¿Cuánto pagas de alquiler? ¿Me haces un tour por tu casa?” Es la última moda viral de TikTok

Vas andando por la calle intentando llamar menos la atención que el emérito en Sanxenxo y de golpe te encuentras enseñando tu casa a la humanidad como si te hubiera poseído el espíritu de Isabel Preysler. Es la última moda en TikTok: entrar en la casa de la gente de a pie. ‘House tours’: nuevo híbrido tiktokero entre el ‘¡Hola!’ e Idealista.

La cosa va así: un chico te para por la calle, se presenta enseñándote su cuenta viral de TikTok antes de que salgas pitando, y te lo pregunta a bocajarro: “¿Cuánto pagas de alquiler?”. Si sigues ahí de pie y das una cifra, pasará a la siguiente pregunta viral: “¿Me puedes hacer un tour por tu casa?”.

“Sí, pregunto a extraños para grabar su casa, lo sé”, se confiesa Dean Martin en su mini biografía de TikTok. Así se llama este paparazi inmobiliario. @iamdeanmartin, en redes. “Creador digital”, se presenta, 19 años. Estrenó sus cuentas hace apenas 6 meses. Tiene 41.000 seguidores entre TikTok e Instagram. Lleva 12 “episodios”, los denomina. Habrá abordado por la calle a más de medio millar de personas, calcula a ojo. La mayoría son casas de Barcelona, aunque también ha callejeado por París. Uno de sus ‘house tours’ ya supera los 2 millones de visualizaciones.

Esta tendencia tiktokera viene de Nueva York. Se la inventó un youtuber con currículum viral, Caleb Simpson: 10,5 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y Youtube. Colgó su primer ‘house tour’ hará 8 meses. Los clics se dispararon en cuanto se topó con una inquilina que pagaba de alquiler 650 dólares. ¡En Nueva York! La visita a su microzulo lleva más de 45 millones de visualizaciones.

A estas alturas, Caleb ya ha conseguido colarse hasta en The Witch's House, la casa de la bruja de Beverly Hills. Es su vídeo más visto hasta el momento: ya supera los 62 millones de clics.

Hace seis meses que la moda de los ‘house tours’ llegó a España. Dean Martin colgó su primera casa viral en octubre. “200 € al mes”, le dijo que pagaba de alquiler un tipo por la calle. “200 al mes en Barcelona?? –los comentarios empezaron a echar humo-.“Sí, claro, y yo soy el Papa”. El vídeo ya tiene 1,7 M de visualizaciones entre Instagram y TikTok.

Dean ahora sale a cazar inquilinos 3 o 4 veces por semana. Suele gastar suela por plaza Catalunya, las Ramblas, Universitat. ¿Por qué está tan de moda? “Porque nos gusta saber cómo vive otra gente”, responde de carrerilla. Los vídeos que más gustan –apunta- son “los que más morbo dan”. El ‘tour’ de los 2 millones de visualizaciones es de una casa que quita el hipo: el anfitrión –confiesa ante la cámara- la compró por medio millón de euros. No es lo habitual. La mayoría de los ‘house tours’ de Barcelona son de pisos compartidos: de 200 euros a 1.600.

Llevamos ya casi 40 minutos pateando paseo de Gràcia. Nada. Un par de intentos fallidos. No es fácil, te avisa Dean. Hay hasta quien ha salido corriendo al preguntarle si era un mal momento para hablar. De 60 personas a las que para por la calle –calcula-, 3 le dicen que sí y luego dos ni siquiera le contestan al Whatsapp. (La mayoría de anfitriones suele posponer el ‘house tour’). Así que el reto de encontrar a alguien que nos enseñe su casa al momento –también ante las cámaras de EL PERIÓDICO- parece tan improbable como que Albert Ribera fichara a Toni Cantó.

El milagro sucede en Portal de l’Àngel. Dean tantea a 3 veinteañeros. “Hace un minuto hablábamos de ti”, se ríen ellos. Resulta que se conocen de las redes. Dos son ‘influencers’: Teo (@teovizuete, más de 123.000 seguidores en TikTok) y Pau (@paujoanmiquel, 22.000), que precisamente ahora está de okupa en el salón de Teo. “1.170 euros”, responden del tirón. Es lo que pagan de alquiler entre 4. El piso está por el Camp Nou. Que sí, que sí, que nos lo enseñan. ¿Ahora?, ¿seguro? Por si acaso, les metes a todos en un taxi mientras esperas poder pasar el ticket en el trabajo como “secuestro”. 20 minutos y estás en el sofá de unos ya no tan desconocidos. Un detallado ‘house tour’, con su tenderete en el salón, zapatillas en las estanterías, okupa con guitarra y batallitas de “noches complicadas” con ositos de peluche gigantes.

No, Dean no vive de sus ‘house tours’. Trabaja en un restaurante y en un bar, explica. “Estoy haciendo esto por ayudar a la gente”. Habla como un Spiderman inmobiliario. “Es –se encoge de hombros- lo que también me gustaría que hicieran un poco conmigo”. Ya hay quien le manda mensajes para ver si puede ayudarle a encontrar piso. Espera poder expandir sus ‘tours’ tiktokeros por más ciudades, quizá Andorra, dice. No le faltarían casas de youtubers, no. “Lo que quiero –adelanta él- es dar a conocer la situación de hispanohablantes en el mundo”.

12 millones de visualizaciones

“¿Qué?, quieres ver mi casa, ¿no?”. Ya hay quien se adelanta a la pregunta. La otra cuenta española que viraliza casas anónimas es un portal inmobiliario: Meit. Está revolucionando las redes con el mismo ímpetu que el último saludo de Bisbal. Es una ‘start-up’ de Madrid con apenas 8 meses de vida. “En los últimos 7 días, hemos tenido un alcance de dos millones de cuentas en Instagram”, detalla Jaime Cerezo, fundador del portal. Su ‘house tour’ más visto - 12 millones de visualizaciones- es de un piso barcelonés, de Sant Gervasi.

Empezaron con los ‘house tours’ en diciembre en Instagram; en enero, en TikTok. Ya tienen más de 350.000 seguidores entre las dos redes. La mayoría de casas son de Madrid, aunque ya han enseñado 4 en Barcelona. “Tenemos 20 noes, 30 noes, y de repente uno dice: ‘¿Y esto qué es?’. Le tienes que enseñar la cuenta”. No se fían, claro. “Nos hemos encontrado con gente que llama a una amiga para que esté al teléfono mientras grabamos”.

¿Anécdotas? “Hemos barrido más de lo que pensáis”, se ríe Jaime. ¿Lo que más les ha sorprendido? “Lo curiosa que es la gente cuando enseñas una casa ajena”, explica. ¿La moraleja inmobiliaria? “Las apariencias –añade-, como bien dice el dicho, engañan. Gente que parece que no va a vivir en una casa muy allá y alucinas con el casoplón que tiene”. Tenía razón Andy Warhol: “Todo el mundo en el siglo XXI tendrá sus 15 minutos de fama –confirma Jaime-. En este caso, en TikTok”.