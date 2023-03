El directo de Ibai Llanos con Sergio Agüero dejó un momento que preocupó a los protagonistas y a los miles de seguidores de ambos. Durante una charla que mantenían en Twitch, el argentino dejó de hablar y se llevó la mano al pecho.

Después de un momento de silencio, el exjugador del FC Barcelona dijo: "Creo que me agarró una mini arritmia". Ibai Llanos se preocupó y le preguntó en varias ocasiones si quería "llamar a un médico". El Kun se negó, indicando que no era nada grave, y que tiene "un chip" que puede detectar y mandar una señal para que le revisen el ritmo cardíaco, ya que esa sensación podía ser un pensamiento suyo y no una realidad.

Igualmente, el exfutbolista aseguró que "fue raro", pero que podía ser que de "tanto pensar" se le acelerase "un poco" el corazón y luego "bajó". Afortunadamente todo quedó en un susto y Sergio Agüero e Ibai continuaron el directo bromeando sobre el tema.

Sergio 'el Kun' Agüero sufrió en octubre de 2021, durante un Barcelona - Alavés, un "episodio de malestar torácico" que, tras un chequeo médico, se descubrió que era una arritmia cardiaca. Esto provocó que el futbolista argentino tuviera que retirarse del deporte profesional.