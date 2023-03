Dejarlo en la hucha o en la cuenta corriente no es una opción, porque todos sabemos que tal y como está el precio del dinero actualmente, y aunque la inflación parezca que empiece a remitir, las posibilidades de que en pocos meses esos ahorros valgan menos que hoy son muy altas. Y dejarlos ingresados en el banco tampoco parece ser una buena idea. Al fin y al cabo, ¿qué rentabilidad están ofreciendo hoy en día las entidades bancarias? Y se te pasa por la cabeza la idea de invertir, puesto que es algo de lo que todo el mundo habla y sabes que ya no está restringido para unos pocos y parece que esta opción se ha abierto para todos. Una opción que parece interesar a muchos últimamente es comprar letras del Tesoro. Pero sientes que ese tipo de deuda pública emitida por el Estado a plazos cortos no es para ti, por mucho que ofrezcan una rentabilidad sin apenas riesgo.

Aunque no lo tengas claro, al menos has iniciado el camino como inversor, es decir, pensar en qué hacer con tu dinero. Sin lugar a dudas, invertir es una de las mejores alternativas para sacar rentabilidad a ese dinero que no quieres tener parado. Y si no sabes por dónde empezar, deberías barajar la posibilidad de hacerlo a través de un bróker. Eso sí, uno que cuente con todas las garantías de que tu dinero va a estar seguro, cerca y que esté regulado por los organismos pertinentes. Y a poder ser posible, que tenga la mejor tecnología, atención al cliente y en español, con un gestor personalizado para que te acompañe en el camino. En este sentido, el bróker online XTB se presenta como una de las mejores opciones para iniciarte, o continuar si ya has dado tus primeros pasos, en el mundo de la inversión. Además, y como ayuda para empezar en este mundo, XTB, uno de los mayores brókeres de acciones, ETFs y Derivados (CFDs) del mundo cotizado en Bolsa y regulado por la CNMV. Lo cierto es que en un contexto en el que la alta inflación sigue capitaneando los mercados es normal que se generen dudas sobre si se debe invertir en la bolsa como consecuencia del momento de inestabilidad en el que se encuentra . Sin embargo, esta incertidumbre debería ser descartada de inmediato si nos centramos en el largo plazo y en el potencial de las acciones cotizadas de batir al incremento de precios con el paso del tiempo. Invertir en la bolsa durante un período inflacionario puede impulsar los beneficios empresariales, especialmente cuando las compañías transfieren los costes de los productos más altos a los clientes a través de aumentos de precios. También significa que para los inversores es más importante que nunca empezar a poner a trabajar sus ahorros a largo plazo en la bolsa. Nunca hay que quedarse quieto. Una de las formas más efectivas de combatir la inflación es mantener una cartera bien diversificada y totalmente invertida. A la larga, el capital invertido en acciones tiende a superar la inflación, mientras que las posiciones en activos inmobiliarios, materias primas, etc. solo pueden servir como diversificación adicional. La liquidez al margen siempre perderá valor, mientras que los bonos a largo plazo sufrirán si los tipos de interés se encuentran en niveles altos. Movilizar el capital en cualquier valor que tenga mayores rendimientos que las tasas de inflación puede ayudar a que el dinero crezca en lugar de depreciar su valor. Las inversiones como acciones, fondos de inversión o bonos pueden ayudar a corto y medio plazo, mientras que el oro y los activos inmobiliarios pueden ser de largo plazo. Un ejemplo es el rendimiento anual promedio del índice S&P 500, de alrededor del 10%, más alta que la inflación anual que tenemos de media en las últimas décadas. Históricamente, invertir en títulos de compañías que cotizan en los mercados es realmente la única buena manera de adelantarse a la subida de los precios. La renta variable puede ser volátil, pero a largo plazo esa ha sido una fórmula ganadora en el pasado. Equilibrio entre los precios más altos y los ahorros En el entorno actual, en el que los ciudadanos se enfrentan a una mayor inflación y al aumento de los tipos de interés, ahorrar a largo plazo puede volverse más difícil. La volatilidad reciente observada en la bolsa, impulsada por el aumento de los tipos y la guerra en Ucrania, también puede haber desconcertado a algunos inversores. Sin embargo, XTB recomienda continuar invirtiendo de manera constante, si es posible, especialmente para aquellos con horizontes de tiempo más largos. Si continuamos contribuyendo a los ahorros para la jubilación, siempre haremos crecer nuestro capital. En este sentido, hay cosas que pueden ayudar a combatir los mercados agitados, como usar las aportaciones periódicas. También significa abstenerse de recortar los ahorros para la jubilación, mientras otros precios están subiendo. Hay que tomar una visión a largo plazo y no una visión a corto plazo. Por supuesto, no reaccionar de forma exagerada a las presiones a corto plazo. Reequilibrar y diversificar Por supuesto, invertir en unos mercados volátiles no está exento de riesgos. Con todo, hay cosas que los inversores pueden hacer para proteger e incluso mejorar sus carteras a través de los vaivenes del mercado. Estar invertido siempre debe ser un proceso a lo largo del tiempo, pero cuando se encuentra en un entorno de alta inflación y los bancos centrales endurecen agresivamente la política monetaria, sin duda es un momento de más riesgo para estar en bolsa. Eso no significa que nos quedemos fuera, pero debemos tener en cuenta las disciplinas que son importantes para ayudarnos a navegar a través de lo que generalmente es un período de tiempo más volátil. Eso incluye estrategias como la diversificación y el reequilibrio. Por ejemplo, tener inversiones distribuidas en sectores de activos, incluidas acciones y bonos, por ejemplo. Incluso dentro de las acciones, es posible que tengamos la necesidad de rotar hacia áreas que generalmente tienen un mejor comportamiento con una inflación más alta, como la energía, las industrias y algunas acciones inmobiliarias. Históricamente, las materias primas y el oro también han tenido buenos resultados con un elevado aumento de precios. También es un buen momento para que los inversores evalúen si su tolerancia al riesgo general y emocional coinciden: algunas personas pueden haber invertido agresivamente y luego descubrir durante una recesión del mercado que sus emociones sacan lo mejor de ellos. Encontrar el equilibrio adecuado es importante para seguir invirtiendo a largo plazo. Si deseamos construir un nido de ahorros, necesitaremos invertir en otras áreas además de tener una cuenta de ahorros. Con todo, y una vez analizadas una multitud de variables, si quieres invertir pero no sabes por dónde empezar XTB te ayuda y pone a tu disposición más de 4.000 acciones y fondos cotizados de todo el mundo. En total, más de 5.800 instrumentos financieros a disposición de los inversores, ya sean iniciados o cuenten con experiencia. Además, proporciona a los inversores minoristas e institucionales acceso instantáneo a cientos de mercados globales y sin comisión en operaciones de hasta 100.000 euros. Todo ello, sumado a un fuerte paquete formativo con más 166 horas de formación y análisis en tiempo real disponibles en su plataforma de inversión, xStation, la plataforma tecnológica de trading de referencia que es usada por bancos internacionales y es una de las más premiadas del mercado. XTB cuenta además con un prestigioso equipo de analistas capitaneados por Pablo Gil como el estratega jefe del bróker, galardonado por Rankia como el mejor analista técnico de 2022 y cuyos videos de análisis suman en redes sociales más de 1,1 millones de visualizaciones este mes. Precisamente para los que quieran iniciarse en el mundo de las finanzas el analista pone a disposición en las redes sociales del bróker de más de 7 horas de formación gratuita a la semana además de su primer curso pensado para iniciarse en el mundo de la inversión. Este ‘Curso preparatorio para invertir con éxito’ te ayudará a comenzar tu camino como inversor. Se trata de un curso muy esperado que explica la interrelación entre la economía y los mercados y cómo tomar mejores decisiones financieras con tu dinero. Para Gil, como experto, saber formarse es clave para invertir: “El ciclo económico está cambiando y la mayoría de inversores no estará preparado para asumir esos cambios y lo que puedan suponer. En definitiva, las ideas preconcebidas nos impiden ver los cambios reales, miramos el pasado, pero solo el pasado más reciente, el de los últimos 5 o 10 años. Y eso nos impide aprender de las mayores lecciones de la historia, aquellas que se producen cuando hay cambios en el paradigma económico anterior. Y creo que tal vez ahora estemos ante uno de esos momentos clave de la historia”, explica el estratega jefe de XTB. Gil cree que para invertir es necesario analizar los mercados no solo mirando hacia atrás, sino también hacia el futuro. “En estos momentos, tanto en las economías occidentales, como en China, y también en los países emergentes, se dan circunstancias que son una copia de lo que sucedió en Japón (el país está sumido en una crisis económica y de deuda actual, pero durante tres décadas se pensó que pasaría a Estados Unidos como primera potencia económica mundial.) Y lo cierto es que mientras nos preguntamos si puede pasar lo mismo, la realidad es que ya está pasando”, asevera. El experto cree que nos encontramos ante un cambio de paradigma económico y que “la única forma de lidiar con la actual situación es que pase algo que mueva las estructuras, una revolución tecnológica como la vivida en la época de internet y que cambie los parámetros de la realidad productiva de las empresas, que se cambie la manera en que se producen bienes y servicios y sea un auténtico revulsivo a la situación de estancamiento de las economías mundiales”. Para muchos expertos, la Inteligencia Artificial puede ser este revulsivo a la situación actual. No en vano, son muchos los que ya están apostando por ella y consideran que cambiará nuestra vida. Desde luego, en el caso de la inversión, no solo cambiará los procesos, la gestión de fondos o impactará en algunos sectores, sino que afectará a todo el sistema financiero.