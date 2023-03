El sentirte guapa y estilosa no tiene nada que ver con la edad y mucho menos, llevar looks de rabiosa tendencia que sirvan de inspiración (y admiración) a las más jóvenes. De hecho, son muchísimas ya las influencers de moda que rebasan esa edad y dan, a diario, una lección de estilo demostrando que, el estar guapa, no es patrimonio exclusivo de la juventud.

El estilo casual y deportivo utilizando sudaderas, zapatillas, tejanos con camisetas, gorras o pantalones joggers te darán una imagen actual y rejuvenecida. Así que no dudes en utilizar este tipo de prendas. Los trajes chaquetas se convierten, durante la primavera, en uno de los outfits preferidos y el aliado perfecto para mujeres de cualquier edad. Utiliza colores luminosos que te darán un aspecto relajado y elegante, como el blanco roto, el verde agua o el rosa pastel y combínalo con mocasines o zapatos de tacón kitten, un jersey de punto fino o una simple camiseta de algodón y añade un pañuelo estampado para darle un punto de glamur. El denim o tejido vaquero es otro de los protagonistas de tu guardarropa. Puedes utilizar un conjunto de pantalón y abrigo con camiseta marinera como nos muestra la influencer Carmen Gimeno y añadir un collar XL de cadena o perlas. También puedes combinar un vestido denim palabra de honor con una preciosa camisa blanca y unos zapatos destalonados de tacón bajo. Utiliza vestidos drapeados y cruzados o anudados a la cintura, con hombreras y estampados discretos, combinados con sandalias planas. Son muy favorecedores y elegantes. No tengas miedo arriesgarte con una prenda inesperada y divertida y tampoco le tengas miedo al animal print. Hay prendas que nunca pasan de moda y el estampado de leopardo se ha convertido en un atemporal que siempre debe formar parte de tu armario. Puedes utilizarlo luciendo una bonita falda midi, un blazer o unos preciosas bailarinas. Encuentra tu sello de identidad y arriesga con los complementos: unas gafas de sol especiales, unos maxi pendientes, un estampado arriesgado (aunque sea una pequeña pincelada) o un bolso de color vibrante. Los básicos atemporales son imprescindibles para tener un buen fondo de armario pero no te olvides de tener algunas piezas especiales que hagan destacar tus estilismos. Añade la siempre estilosa gabardina beis, varias camisetas o jerséis de punto fino de colores diferentes (los tonos pastel rejuvenecen al instante), y recuerda: quien no arriesga, no gana. Trucos de maquillaje para las pieles maduras Una buena base de maquillaje es imprescindible a cualquier edad, pero en pieles de mujeres de mas de 60 años esto se convierte en una máxima ineludible. El rostro debe quedar natural y no verse recargado para evitar potenciar las arrugas y las líneas de expresión. Antes de maquillarte debes preparar la piel en profundidad y utilizar una crema nutritiva, reafirmante y con protección solar. La base de maquillaje debe ser luminosa y de textura líquida muy ligera. Un truco empleado por los maquilladores expertos consiste en añadir unas gotas de sérum para que el maquillaje adquiera una textura más ligera y retirar con un pañuelo de papel el exceso de maquillaje que haya podido quedar acumulado en líneas de expresión, dando ligeros y suaves golpecitos. Utiliza un corrector un tono más claro que el de tu piel, dando un toque luz sobre las cejas, sobre los pómulos, bajos los ojos y en los lados de la nariz, difuminando bien con una esponja de maquillaje que utilizarás sólo para aplicar el corrector. Añade un rubor en crema (que puedes aplicar, también, sobre los parpados), aplica un iluminador justo sobre el hueso del pómulo de manera muy sutil y añade tu máscara de pestañas y un gloss en tono natural. Tu rostro ya se verá lleno de luz.