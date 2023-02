Aparece (y desaparece) el agraciado con 15,6 millones de la Primitiva en Oviedo: "No me van a ver por Asturias en mucho tiempo".

El nuevo multimillonario de Oviedo ha dado ya señales de vida. Un hombre de mediana edad llamó a primera hora de la mañana de hoy a la administración de lotería de Fuertes Acevedo para presentarse como el agraciado del premio de 15,6 millones de euros del sorteo de la primitiva del pasado sábado y tranquilizar a los vendedores. "Tengo el boleto ganador, me he ido de Asturias y no me van a ver por ahí en mucho tiempo", indicó el varón, tras explicar que había hecho una apuesta de 3 euros para participar en los sorteos del lunes, jueves y sábado.

La titular de la administración, Inés Garzo, mostró su sorpresa por el temple del agraciado. "Estaba muy tranquilo y sosegado, demasiado sosegado para la cantidad de dinero que es", declaró la vendedora, quien agradeció al ganador que tuviera la deferencia de llamar para comunicar su suerte. "Me dejó claro que se iba a ir muy lejos y que tardaríamos mucho tiempo en verlo por la administración o incluso por Asturias", declaró. Aunque la conversación fue breve, el ganador demostró tener todo preparado para disfrutar de su nueva vida. "Según explicó, ya tenía todo preparado con bancos y las cosas claras", indican desde el puesto de venta por el que esta mañana no pararon de pasar curiosos y clientes habituales para felicitar a los dueños de un establecimiento que cuenta con 40 años de historia en la ciudad. El protagonista no quiso dar más detalles. No habló de familia ni planes para su dinero, más allá de su deseo de disfrutar de su nueva condición de millonario, lejos de la rutina que supuestamente le llevaba a visitar habitualmente el punto de venta de Loterías establecido en el barrio de Buenavista. Se repite la historia en Oviedo La historia de este nuevo multimillonario de Oviedo recuerda a la ocurrida en junio del año pasado, y en una administración cercana, El Gallo de Oro, en El Cristo. Esta parte de la zona norte de Oviedo ha acumulado así la gran fortuna de los últimos sorteos: una especie de "milla de oro" gracias a dos enormes premios. Se da la paradoja de que, por contra, en el vecindario se sienten abandonados y reclaman actuaciones como el derribo del antiguo HUCA para revitalizar el área. En aquella ocasión de junio, el agraciado, que se llevó un premio algo más pequeño (11,8 millones del Gordo de la Primitiva), también apareció y también quiso guardar el anonimato. El afortunado de ese sorteo fue un viudo, con hijos y nietos, acomodado pero "sin alardes".