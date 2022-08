Rolf Knie, trabajo, logros y risas en Mallorca

Imagina que pones a la venta tu casa en Mallorca. De repente, aparece en escena el mejor entrenador de fútbol, Jürgen Klopp, completamente asombrado por la propiedad y dice: «Sabes, Rolf, nunca había tenido un sueño. Pero esta casa será mi sueño». Eso es lo que le pasó a Rolf Knie. El empresario y artista es miembro de la dinastía del circo Knie. En junio vendió su propiedad de 5.000 metros cuadrados cerca de Santa Ponça al entrenador. También ha vendido su última propiedad en la isla, un terreno de 200.000 metros cuadrados en Cala Petita,entre Portocristo y S’Illot. Después de 32 años, el suizo da la espalda a Mallorca, aunque ha vivido más que bien aquí. ¿Por qué?

El amor de Knie por la isla viene de lejos. «En 1975, mi madre se trasladó a Mallorca. La visitaba a menudo», dice por teléfono. En 1990, él mismo compró una casa en Artà. Nueve años después, Knie adquirió la propiedad en construcción en Santa Ponça. «Artà es hermoso y auténtico. Pero después de solo medio año allí, era conocido y prefiero el anonimato», dice el artista, intérprete y actor. Y Santa Ponça era más atractiva para sus amigos, que le visitaban en masa en la isla. Cerca del mar, cerca de Palma, cerca de los campos de golf.

Y luego, por supuesto, esta propiedad. Las fotos publicadas en Internet muestran una casa que no solo hace latir más rápido el corazón de los entrenadores. 537 metros cuadrados de superficie construida, suelos de piedra noble, una enorme piscina, un jardín de ensueño. «A la mujer de Klopp le gustaba especialmente. También es realmente bonito, nos divertimos mucho con él, posiblemente sea uno de los jardines más bonitos en toda la zona», dice Knie.

Este hombre de 73 años parece equilibrado, tranquilo y en paz al teléfono. Pero cuando piensa en los tiempos pasados de la isla, también hay algo de arrebato en su voz. No es de extrañar, después de todos estos años, «fue un momento excelente. Trabajé mucho, logré mucho, me reí mucho. La época en Mallorca fue un período que no me gustaría perder».

Contactar con la isla

Junto con su esposa, Belinha, no solo vivió recluido y en la bruma de los huéspedes del norte de Europa, sino que se sumergió en la sociedad mallorquina. «Mi mujer, en particular, ha hecho muchos contactos, habla español con fluidez», comenta Knie. El hecho de que su círculo de conocidos incluya familias conocidas, como la de la estrella del tenis Rafa Nadal, es algo que deja caer como de pasada. Pero por mucho que la isla siga estando cerca de su corazón, Knie también critica algunas de las peculiaridades de los mallorquines. «No se puede generalizar, pero mucha gente debería estar un poco más abierta al mundo», dice. Y se refiere sobre todo a la filosofía lingüística de muchos mallorquines. «En Suiza también tenemos cuatro idiomas. Sin embargo, no se nos ocurriría señalizar todo en retorrománico o hablar en suizo alemán en lugar de alto alemán en asuntos de negocios”.

Pero, por supuesto, esa no es la razón por la que el matrimonio Knie regresa a su ciudad natal, Sankt Gallenkappel. Durante todos estos años, los Knie habían mantenido allí otra gran propiedad, que ahora harán aún más su centro de vida de lo que ya era. «Siempre hemos vivido allí más que en Mallorca. En la isla vivíamos todo lo que la ley permite sin tener que cambiar nuestra residencia principal», dice Rolf Knie.

En Sankt Gallenkappel conoce cada esquina, tiene muchos amigos, su colección de coches antiguos... «En el extranjero, en cambio, siempre se es un extranjero. ¿Y cuál es el dicho? Los elefantes vuelven al lugar donde nacieron para morir». No es que tenga intención de hacerlo ahora. Por el contrario, el artista de 73 años, especialmente aficionado a la pintura, espera que la nueva etapa de su vida le aporte nuevas energías y creatividad.

Se dice que Jürgen Klopp ha pagado cuatro millones de euros por la villa. Pero el dinero nunca fue importante para él, declara Knie. Cuando dejó el circo familiar en 1984, vivió durante un tiempo casi sin dinero en una caravana. En ese momento, le gustaba cambiar de lugar de residencia cada pocos años. Tal vez por eso le resulta tan fácil renunciar a su propiedad en Santa Ponça. A Knie no le importa que Jürgen Klopp quiera reconstruirlo por completo, según los medios de comunicación. «Está bien, cada uno tiene que organizarlo de la manera que le convenga», admite.

De todos modos, Rolf y Belinha Knie no dirán adiós a Mallorca. Seguirán viniendo a los lugares que les gustan como turistas. «Aquí hay grandes hoteles”, menciona el empresario. Es de suponer que ahora vendrán principalmente en temporada baja. «Es una isla maravillosa y nos hemos encariñado con ella. El paisaje, las montañas, el mar son excepcionales. Es una pena que todavía haya muchos medios de comunicación en Alemania que solo mantienen la imagen de Ballermann. Nunca he estado allí en todos estos años y, desde luego, estoy seguro de que no me he perdido nada», afirma Rolf Knie.