Mermelada de limón y dátil

Cuando tenemos más fruta de una variedad de la que nos podemos comer, preparar mermelada es una forma de darle salida. De hecho, mermeladas y confituras son un método de conservación muy antiguo, que se basa en la cocción y la adición de azúcar en un porcentaje bastante elevado.

Aunque el papel del azúcar como conservador es incuestionable, se sabe que su función en nuestro organismo, cuando se consume como azúcar libre o añadido, no es precisamente beneficiosa. Pudiendo aumentar el riesgo de sufrir obesidad, diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares… Conviene aclarar que los azúcares añadidos, no se deben confundir con los naturalmente presentes en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, lácteos… que sí que son saludables, siempre que no haya ningún problema de intolerancias.

La opción de utilizar dátiles, en lugar de azúcar refinado, es intentar hacer una mermelada un poco más amigable para nuestra salud, ya que el dátil, a demás de ser rico en azúcares, también aporta fibra, minerales como el potasio, magnesio, calcio y algunas vitaminas. De todos modos, su elevado índice glucémico hace que, aún siendo un alimento natural, debamos consumirlo con moderación.

Si te gustan los sabores cítricos y te apetece darte un capricho, te animamos a probar con esta mermelada que seguramente te encantará.

¿Te gustaría recibir semanalmente las recetas que publicamos en tu buzón de correo? Solo tienes que entrar en nuestra página web www.natcooks.com y suscribirte a nuestra Newsletter.

Ingredientes

1/2 kg de dátiles

1/2 kg de limones

100g de jengibre

1 pizca de sal marina

Preparación