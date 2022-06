Desde luego existen en el mercado tantos modelos, estilos, colores y tamaños que seguro que encontrarás más de un modelo perfecto para ti y del que vas a enamorarte según lo requiera cada ocasión. Es evidente que este complemento puede elevar cualquier estilismo y dar siempre un toque especial a cualquier outfit.

Así que vamos a hacer un recorrido por los diferentes diseños de sombreros con los que sentirte muy estilosa.

El protagonista indiscutible para este verano es el sombrero cowboy, una de esas tendencias que se han impuesto desde las pasarelas. Acompañado de faldas mini, shorts de tiro bajo o vestidos boho, con crop tops y pantalones largos o con vestidos elegantes. La evolución de este sombrero tan (inicialmente) casual ha sido espectacular en el último año.

Las invitadas más clásicas y discretas seguirán optando por el canotier ya que es muy fácil de combinar y puedes lucirlo también a diario con una simple camiseta o para un día de playa. Aunque si de tejidos naturales hablamos yo sigo teniendo especial predilección por esas pamelas enormes y tremendamente sofisticadas que te convierten siempre en el centro de atención y la reina del lugar. Entre los modelos más actuales y de tendencia que son, además, tremendamente cómodos encontramos preciosos sombreros de crochet, con ese aire bucólico y hippie o y no pueden faltar los sombreros estilo pescador, de tejidos livianos y frescos con estampados divertidos y colores infinitos.

Lo más importante a tener en cuenta es que los sombreros de mayor tamaño y de alas exageradas siempre hacen parecer sofisticada y glamurosa, mientras que los sombreros más pequeños son más apropiados para looks casuales y sencillos.

«Un probador llamado deseo»

Este es el sugerente título de la novela escrita por las mallorquinas Eugenia Moreno y Pilar Parets y publicada por la editorial Penguin Random House (¡ahí es nada!) que ha conseguido convertirse en una de esas novelas que no puedes dejar de leer una vez empiezas con ella. Su protagonista, Jimena, te atrapa desde el primer momento con su diálogo divertido e hilarante que la convierte en uno de esos personajes con la quien es imposible no empatizar desde el primer capítulo. Jimena es una dependienta setecientoseurista que trabaja en una gran empresa de ropa en la isla de Mallorca y que tiene una inmensa habilidad para sacar la mejor versión de cada una de las clientas que entran en la tienda. Para Jimena el probador de la tienda es su templo y su refugio, que contrasta con su otra vida compartida con un marido al que no soporta.

Con toques de humor la novela se va desplegando con diferentes historias que se desarrollan dentro de ese probador.

Un probador muy especial que guarda los secretos de todos aquellos que se atreven a entrar, que se atreven a convertirse en quienes desean y, también, un probador en el que pueden amar libremente el cuerpo que deseen. Realidad, moda, erotismo y humor la convierten en la novela perfecta para el verano.

El regreso de las pestañas naturales

Hace unos cuantos años las extensiones de pestañas causaron furor entre el público femenino (aunque reconozco que yo nunca fui partidaria de ellas). Sin embargo, este verano 2022 parece que las tendencias apuntan a conservar las pestañas con su largo natural y espesor natural ayudándose con productos y máscaras de pestañas más adecuados que enmarquen y enfaticen la mirada de la manera más natural posible. Lancome ha sacado a la venta tres productos que pueden conseguirlo: Cils Booster XL, un primer enriquecido con microfibras y vitaminas B5 y E, una capa del Idôle Noir y por último una capa de Monsieur Big. Tres productos con los que conseguir las pestañas perfectas.

