Sólo en 2020 generaron casi 1.000 puestos de trabajo, a pesar de la pandemia. Su papel, como apunta Sofía Benjumea, directora de Campus Madrid de Google para emprendedores y cofundadora de Spain Startups, es clave para la economía de nuestro país pero ¿hay suficiente talento para cubrir esa demanda? ¿Qué porcentaje de mujeres se ponen al frente? Así es el panorama actual de las startups.

Plantar una semilla en el espacio de las starups. Eso es lo que prentendía Sofía Benjumea cuando entró en Google para lanzar Campus Madrid, un punto de encuentro para el talento que aspira a “ayudar a los emprendedores a crecer y tener éxito con lo mejor de Google”.

Y vaya si lo consiguió. Con sus programas “se han generado ya cerca de 6.000 puestos de trabajo”, indica Sofía Benjumea para Woman Business. Es más, de las 30 ó 40 startups que impulsan al año desde esta plataforma, el porcentaje de superviviencia supera con creces al que se obtiene fuera de este tutelaje, al alcanzar cifras nada desdeñables que se sitúan entre el 80% y el 90%.

Además, la startup tiene “un componente de digitalización que le ha permitido aguantar mucho mejor la crisis. Sólo en 2020 se generaron casi 1.000 puestos de trabajo. Lo que la convierte en una pieza clave de la economía de nuestro país. De ahí la importancia de poner sobre la mesa una ley que las regule. “Todo este tiempo en el pasado hemos metido todo en el mismo cajón de emprender y una cosa es ser autónomo, otra tener una pequeña empresa y otra cosa muy distinta es tener una startup”.

Pero más allá de la necesidad de un contexto jurídico adecuado, Sofía Benjumea apunta también hacia las aptitudes. “Se necesita un talento que no encontramos. Tenemos unos datos de paro altísimo, pero falta gente. Faltan programadores, falta gente con conocimiento y habilidades digitales… Entre esa oferta y esa demanda hay un ‘gap’ bestial y no se está cubriendo. No estamos siendo lo suficientemente rápidos y ágiles no sólo en las universidades, también al reinventarnos”.

Como mujer y emprendedora, Sofía Benjumea cree que la presencia femenina es crucial. Aunque “los números no ayudan. Nos encontramos con un 20% de los proyectos de startups, según el mapa del emprendimiento de South Summit, que están liderados por mujeres”, porcentaje que apenas ha variado en los últimos seis años.

Como indica la directiva de Google, “si queremos innovar para todos, la innovación tiene que venir de todos. Y por eso en todos los programas nos marcamos un objetivo de llegar al 50% de proyectos liderados por mujeres. Y aunque no siempre llegamos, la media está entre un 40-42%. Hemos logrado alcanzar el 70% en programas de salud”.

Puedes escuchar el podcast completo en la tribuna de Woman Business. Un espacio, conducido por la periodista Fátima Iglesias, que está dedicado a las mujeres más influyentes de nuestro país en sectores tan dispares como la tecnología, el turismo, la medicina, la banca o la inteligencia artificial.

#WomanBusiness, la gran apuesta por el liderazgo y el talento en clave femenina.

Los podcast estarán disponibles en Google Podcast, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Elige tu plataforma favorita y ¡dale al play!