Sóller y Cala Varques esperan el ‘reality’ sobre escalada de Jason Momoa

«Para un tipo tan grande como yo, escalar no es lo más fácil del mundo, como es lógico. Pero ha sido una de mis pasiones toda mi vida y me encanta por cómo me hace sentir. Aunque también es cierto que mis articulaciones y tendones se resienten un poco», explicaba Momoa, que mide 1,93 metros, a Men’s Health cuando hablaba de su entrenamiento para Dune.

En el programa The Climb doce escaladores aficionados se someterán a una serie de desafíos mentales y físicos a partir de los ascensos por roca y montaña más espectaculares. Son ocho episodios que, además de Mallorca, se rodarán en Estados Unidos, Francia, Austria y Cataluña. Precisamente, el actor hawaiano y una veintena del equipo de producción de The Climb visitaron hace ahora un mes la zona de escalada del Roc de Rumbau de Peramola y el Congost de Terradets, en el Montsec, en el límite entre el Pallars y la Noguera. Ya en 2016 fue muy publicitada su visita a Barcelona, donde llegó a participar en una exhibición de escalada aeróbica.

En la grabación de The Climb también está previsto que participe el escalador profesional Chris Sharma, quien en el verano de 2019 visitó la Serra de Tramuntana junto a Momoa en busca de sensaciones extremas, las que brinda una escalada tan compleja como el psicobloc, una disciplina que fue «inventada» por el mallorquín Miquel Riera, fallecido en 2019 a los 56 años de edad y cuyo libro Psicobloc Mallorca: guía de escalada está considerado la biblia de los acantilados marítimos.

Jason Momoa se encuentra desde mediados de julio rodando Aquaman and the Lost Kingdom, secuela de Aquaman, de nuevo a cargo de James Wan, en los estudios Leavesden de Warner Bros.

Además de producir y al igual que Sharma, se espera que Momoa también se deje «caer» ante las cámaras en The Climb.

