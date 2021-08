Elijamos un destino de playa, de campo o de ciudad. Seguro que necesitaremos dos prendas de baño, un bañador minimalista y un bikini con finas tiras que abrazan el cuerpo y crean un efecto de cintura de avispa, junto con una falda pareo, un capazo grande que puede a la vez servirnos de bolso informal, y uno de esos vestidos veraniegos que sobrevive en el beach club y de copas por la noche. Unas cangrejeras o flip flops de goma, unas zapatillas cómodas para callejear, unas sandalias de tacón y dos pares de camisetas de colores neutros.

No puede faltar una camisa amplia básica, que puedas combinar desabrochada sobre tu bañador, como sobrecamisa sobre una camiseta de tirantes y tus shorts preferidos, o combinada con una falda de noche, sandalias y clutch, anudada a la cintura para ese estilismo más sofisticado. Y, por supuesto, no te olvides de un jersey o chaqueta primaveral para esas noches que refresca. Si apuestas por prendas de colores neutros, lisos o estampados, procurando que todas las prendas combinen entre si, no necesitas añadir nada más que tu neceser imprescindible.

Arte, talento y estilo en el festival Eima

Gracias a la iniciativa del Instituto Balear de la Juventud, vinculado a la Conselleria de Afers Socials i Esports, el programa cultural Art Jove promociona a jóvenes artistas y creadores de las islas. El festival EIMA se celebra desde hace varios años en Maria de la Salut con la intención de apoyar y divulgar la obra de jóvenes y prometedoras figuras, lo que supone una ocasión especial para disfrutar del talento y del arte en mayúsculas.

El pasado domingo pudimos deleitarnos con las actuaciones de Mariona Jaume, Úrsula Urgeles y la del dúo integrado por Verónica Luque y Elena Arráez con su espectáculo Acció-reacció con una maravillosa coreografía de baile español fusionada con pinceladas de danza contemporánea. El vestuario y los colores cobraron especial protagonismo sobre el escenario: faldas de licra negra con abertura frontal y kimonos de terciopelo con volantes y flecos perfectamente acoplados y enlazados, donde resaltan el negro, el ocre, el rojo y el burdeos intenso como expresión de fuerza y pasión para contarnos la historia de una mujer que lucha contra su propia sombra. Los preciosos estilismos han sido confeccionados, creados y adaptados por Víctor Muro y Verónica Luque, porque ellos saben que la unión entre la danza y la moda constituye una sinergia indispensable y, al mismo tiempo, fascinante.

El 'look' balear de la reina Letizia

La Familia Real ya veranea en Mallorca y, en esta ocasión, han visitado el municipio de Escorca y el monasterio de Lluc con estilismos perfectamente coordinados y muy adecuados para el lugar y la ocasión.

La reina Letizia lucía un precioso vestido azul y las típicas espardenyes planas ibicencas en tonalidades y estilismos a juego con el rey y sus hijas. El pasado domingo, durante la gala de clausura de la 11 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest 2021, ya nos mostró una imagen perfecta con su atuendo y, en esta ocasión, el vestido azul de Adolfo Domínguez de la colección 2019, confeccionado en lino, escote V, corte wrap y lazada en la cintura, acompañado de unas sandalias planas de la marca Espardenyes Torres y bolso de lenguas mallorquinas de la firma Bolsas FQ en el mismo tono. Fueron una elección perfecta para la ocasión porque iba acompañada de la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes lucían el mismo modelo de alpargatas con cuñas de la firma española Macarena Shoes; con vestido de Other Stories para la princesa Leonor, y mono blanco de Zara para la infanta Sofía. Atuendos más que perfectos para visitar la basílica de la Mare de Déu de Lluc y disfrutar de las preciosas voces de los blauets en un caluroso mes de agosto.