La princesa ‘influencer’ en la casa de las redes sociales

Villa Remus quiere likes, que para eso la han promocionado como la casa de las redes sociales, y anoche consiguió numerosos ‘Me gusta’ de los invitados a la inauguración de esta mansión de 700 metros cuadrados situada en Son Vida. La más glamourosa fue Lilly Sayn-Wittgenstein, a la que llaman la princesa influencer por sus orígenes aristocráticos en la Alemania medieval y su afición a Instagram, sobre todo desde que vive en Milán y es embajadora de la firma de joyería Bulgari. Tras bajar elegantemente la escalinata de la entrada, acaparó los flashes y posó sonriente quien conoce bien Mallorca. «Mi familia vivía aquí y tengo muchos amigos. He estado sobre todo en Esporles, Deià y Valldemossa, y como me gusta mucho Chopin, he leído el libro de George Sand en la isla», tal como explicó.